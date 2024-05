O saldo positivo do Ceará na importante vitória sobre Amazonas, que também mostra pontos a melhorar

A vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas foi importantíssima para o Ceará sob vários aspectos. O Alvinegro engata o 2º triunfo consecutivo e tem um saldo positivo na partida, mas ainda há claros pontos a se melhorar.

Pontos Positivos

O Vovô conseguiu se impor no começo e logo com 17 minutos construiu o placar de 2 a 0, aproveitando muito bem a bola aérea, com dois gols de cabeça, marcados por Ramon Menezes e Erick Pulga, em assistências de Castilho e De Lucca, respectivamente.

O restante do 1º tempo foi mais de controle e poucas chegadas do time visitante. Nas principais investidas, Richard esteve seguro e fez boas defesas. O arqueiro foi um dos destaques individuais da partida, assim como os autores dos gols e das assistências.

Além disso, jogando no 3-5-2, o Ceará mostrou um ataque mais efetivo, marcando 5 gols em 2 jogos, e também uma defesa mais consistente, tomando apenas 1 gol, baixando a média anterior de 2 gols sofridos por partida para 0,5 por jogo.

Além disso, a rodada foi ótima pro Ceará, que ganhou 4 posições e saltou para o 6º lugar, ficando a 1 ponto do G-4.

Pontos a melhorar

Mas nem tudo foi perfeito. O 2º tempo deixou claro que o Ceará ainda tem um caminho de evolução a percorrer. As substituições de Mancini não melhoraram o time, as peças que saíram do banco não acrescentaram algo de diferente e a equipe claramente voltou a apresentar queda física, vendo o adversário diminuir o placar e crescer no jogo.

Fato é que a vitória poderia ser mais tranquila do que foi na reta final, ainda tendo uma expulsão infantil e injustificável de Saulo Mineiro.

O saldo é bem positivo. Mas há pontos a melhorar.