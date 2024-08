Novo texto do estatuto do Ceará propõe mudanças na votação do sócio torcedor e na gestão

Já finalizado pela Comissão Estatutária Temporária, o texto base do novo estatuto do Ceará segue para revisão dos conselheiros e tendo mudanças significativas em relação ao que foi reprovado, em junho. O Diário do Nordeste apurou com exclusividade as alterações mais impactantes, sobretudo no que se refere ao voto do sócio-torcedor e ao modelo de gestão.

O NOVO TEXTO

Em comparação ao texto anterior que foi reprovado, agora o novo texto estabelece exigência de 36 meses ininterruptos de adimplência para o sócio torcedor poder votar para a diretoria executiva - e não 24 meses.

Porém, apenas poderão votar os sócios-torcedores do plano Campeão da Popularidade para cima. A categoria Time do Povo não estará contemplada.

Foi mantida a votação paritária, em que o peso do voto do sócio-torcedor será o mesmo do sócio proprietário do clube.

Além disso, caso a redação seja aprovada, no período eleitoral, a escolha do novo presidente se dará por maioria simples, vencendo em 1º turno quem tiver 50% dos votos válidos + 1. Se isso não acontecer, haverá 2º turno apenas com participação dos conselheiros.

O novo texto prevê que as alterações já devem valer para a eleição que irá ocorrer no fim de 2024.

COMITÊ DE GESTÃO

O texto prevê mudanças significativas no modelo de gestão do clube. Na nova proposta, não haverá mais nenhum diretor estatutário. Todos os diretores serão remunerados - como os atuais executivos já são.

A proposta é da criação de um Comitê de Gestão, em que o presidente indica até 7 membros, sem funções pré-determinadas, que auxiliarão na administração como um todo e farão o plano de gestão ser executado. Seria como o conselho de administração de uma grande empresa, tendo a frente o CEO, Danilo Bittencourt, recém contratado.

Assim, não há mais a garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube.

PRÓXIMOS PASSOS

Há conselheiros que ainda aguardam a íntegra do texto para que possam analisar os artigos e avaliar as mudanças propostas antes que o presidente do Conselho Deliberativo (CD), Herbet Santos, convoque reunião do conselho para aprovar o texto por maioria simples, o que deve ocorrer já nesta próxima semana.

Sendo aprovado no CD, seguirá para outra votação, desta vez em assembleia geral a ser convocada pelo presidente da Diretoria Executiva, João Paulo Silva, em que precisará da aprovação de 2/3 dos sócios proprietários presentes na assembleia.