Mesmo competitivo, Ceará vai precisar mostrar mais para eliminar o São Paulo

Mesmo derrotado por 1 a 0, o Ceará fez um jogo competitivo na partida de ida contra o São Paulo, na última quarta-feira (3), no Morumbi. Sólido, o Vovô fez um bom jogo defensivamente, tirando os espaços dos donos da casa e dificultando bastante a criação do time de Rogério Ceni. Porém, vai precisar mostrar mais que isso para conseguir a classificação.

O Alvinegro criou boas situações, sobretudo em jogadas de velocidade, com Nino Paraíba, Mendoza e Vina. Teve intensidade e entrega coletiva. Porém, o setor criativo apresentou dificuldades.

Apesar das investidas, foram apenas duas finalizações na direção do gol de Felipe Alves.

Com a bola no pé, o Ceará ainda parece carecer de mecanismos ofensivos mais elaborados, com movimentações coordenadas e encaixes bem definidos.

Jogando em casa, com a torcida lotando a Arena Castelão, a necessidade será de uma postura mais impositiva, com busca de controle das ações ofensivas para criação de mais situações de finalização.

A produção ofensiva precisará ser mais efetiva.

Será preciso mostrar mais para eliminar o São Paulo.