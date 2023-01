Luiz Otávio dá exemplo de comprometimento com o Ceará e do que é ser um ídolo

Poderia ser uma simples entrevista normal na rotina de Ceará e Luiz Otávio, mas a coletiva do zagueiro nesta segunda-feira (16) teve impacto do tamanho da sua representatividade no clube. O camisa 13 deu uma verdadeira aula de comprometimento e profissionalismo.

Luiz Otávio Jogador do Ceará “Eu escolhi ficar aqui. Assim como quem está aqui não só porque foi escolhido, mas escolheu ficar. Tive consultas, mas em momento nenhum eu quis ouvir. Não tinha nem como deixar o Ceará na situação em que a gente se encontrava. Em momento nenhum pensei em deixar. Vim para o Ceará para construir uma história. Tenho uma missão com essa camisa", disse.

Capitão alvinegro, o defensor mostrou uma postura clara de quem está totalmente focado e envolvido em participar da reconstrução do Ceará, não cogitando em momento nenhum deixar o clube, mesmo com o rebaixamento e as dificuldades.

Estamos falando de um zagueiro já experiente (34 anos) e que poderia optar por uma transferência para se manter em mais visibilidade nesta altura da carreira.

Mas, não. Luiz, que já está em Porangabuçu desde 2017, mostra que quer ficar e devolver o time à Série A do Campeonato Brasileiro.

Um ídolo é construído por títulos e pelo que conquista dentro de campo. Mas, principalmente, pelo que faz fora dele. Por postura, comportamento, identificação e representatividade com o clube seu torcedor. E, também, por se fazer grande nos momentos de dificuldade.

Luiz Otávio é ídolo do Ceará porque construiu isso.

Exemplo como profissional e como pessoa. Merece muito respeito.