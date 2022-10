Lucho González vive momento de pressão no Ceará. Mas cogitar Lisca faz sentido?

Lucho González não vive bom momento no Ceará. Com apenas uma vitória em nove jogos, está pressionado pelo jejum de sete partidas sem ganhar. O trabalho até aqui não é bom, fato. Alguns torcedores querem mudança e até cogitam o nome de Lisca, recém demitido pelo Avaí, para assumir o clube e livrar do rebaixamento.

Mas seria esta a solução para o Alvinegro? Apostar que um treinador que fez péssimos trabalhos em Sport, Santos e Avaí, os três clubes que comandou em 2022?

Acreditar que Lisca seria capaz de livrar o Ceará do rebaixamento é uma lembrança afetiva do passado. Mas, se tratando de futebol, absolutamente tudo pode acontecer.

Veja vídeo sobre o assunto.