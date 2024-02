Lourenço se destaca como ponto de sustentação no meio de campo do Ceará e vira curinga de Mancini

Vagner Mancini Treinador do Ceará

"O Lourenço hoje é um curinga pra mim. Ele pode jogar de lateral-direito, de volante, nas duas meias, ele tem capacidade para jogar como extremo fechando lado, porque já jogou em todas as posições. Existem alguns atletas com biotipo favorável pra isso, e dentro de campo consegue fazer múltiplas funções e entrega, dentro daquele elenco, aquilo que muita gente não sabe. Hoje, pela falta de um volante rápido, eu tenho utilizado ele assim. Mas pode ser um meia, no lugar do Castilho, do Mugni, do Recalde, ou até um extremo. Ele vem jogo a jogo ganhando o espaço dele porque é um atleta extremamente inteligente. Ele captou o que era necessário para nossa equipe e entendeu que tínhamos dificuldade do Recalde e o Mugni serem o 1º volante, e ele automaticamente se colocou pra isso. Então ele já faz a função e muito bem. Tem muita qualidade, foi um dos grandes reforços e pode ser utilizado de outras formas, outras funções. Ele é uma peça fundamental".