Fortaleza x Flamengo: promessa de gols em duelo entre times que mais driblam e finalizam na Série A

Fortaleza e Flamengo se enfrentam às 19 horas deste sábado (9), na Arena Castelão, em um jogo que promete bastante. Tem tudo para ser um dos grandes duelos desta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois times do G-4, que estão empatados em pontos e que possuem DNA ofensivo, com vocação para o ataque. Prova disso é que são os times que mais driblam e finalizam no Brasileirão.

Os números são animadores. Fortaleza e Flamengo são times que buscam sempre o gol adversário. São os dois times que mais finalizam, com média de 14 vezes por jogo.

Os ataques são dribladores: média de 18 fintas a cada partida. Os números são do Instat, software de análise de desempenho especialista em estatísticas futebolísticas.

Além disso, são dois dos ataques mais positivos da Série A. O Rubro-Negro é o líder no quesito, com 40 gols marcados, enquanto o Fortaleza é o 5º time que mais balançou as redes adversárias, com 32 tentos. A maioria em jogadas aéreas.

Em 21 jogos realizados até aqui no Brasileirão, o Flamengo só saiu de campo sem balançar as redes adversárias em quatro oportunidades. O Fortaleza, de 24 jogos, marcou ao menos um gol em 18.

Os treinadores também gostam de ter a bola e oferecer um bom jogo de futebol para quem assiste. Ambos possuem jogadores com qualidade para isso. As campanhas realizadas até aqui refletem isso.

Essa é a promessa. De uma partida aberta, movimentada, com intensidade, boas ações ofensivas e, acima de tudo, gols.