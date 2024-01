Fortaleza já investiu mais de R$ 24 milhões em contratações para 2024; veja valores

Como foi anunciado pelo CEO Marcelo Paz (e já era de se esperar) o Fortaleza tem sido pontual nas contratações para 2024. Até agora, foram apenas quatro reforços acertados, sendo um deles Yago Pikachu, que já estava no clube. Mas isso não significa que o clube não esteja investindo. Até aqui, já foram mais de R$ 24 milhões destinado para contratações.

O valor mais exato é de R$ 24,3 milhões, somando as aquisições em definitivo de Moisés (US$ 2 milhões junto ao Cruz Azul-MEX), Luquinhas (US$ 1,5 milhão junto ao New York Red Bulls-EUA), Santos (US$ 1 milhão junto ao Flamengo) e Yago Pikachu (US$ 500 mil junto ao Shimizo S-Pulse-JAP).

No caso de Moisés, o valor total da operação da compra do atacante foi de US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 18,4 milhões), mas como o Fortaleza ainda tinha US$ 1,8 milhões (aproximadamente R$ 8,7 milhões) para receber do time mexicano na venda exercida em maio, o valor foi abatido e não foi desembolsado. Dessa forma, o Leão do Pici arcou com o restante de US$ 2 milhões parcelados em dois anos.

Detalhe importante: o valor pode aumentar caso os jogadores em questão atinjam metas estabelecidas nos contratos. No caso de Luquinhas, o valor a ser pago é de US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões) e do goleiro Santos, US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão).

Os valores mostram como o mercado está inflacionado e que, para ser competitivo, é preciso realizar investimentos altos.

No momento, o Fortaleza ainda busca a contratação de um zagueiro e um volante, tendo em vista a saída iminente de Caio Alexandre, que não permanecerá para 2024. E a tendência é de mais investimentos para aquisição de atletas, caso necessário.

VEJA VALORES DAS COMPRAS DO FORTALEZA EM 2024

Moisés: US$ 2 MILHÕES (R$ 9,7 MILHÕES)

US$ 2 MILHÕES (R$ 9,7 MILHÕES) Luquinhas: US$ 1,5 MILHÃO (R$ 7,3 MILHÕES)

US$ 1,5 MILHÃO (R$ 7,3 MILHÕES) Santos: US$ 1 MILHÃO (R$ 4,9 MILHÕES)

US$ 1 MILHÃO (R$ 4,9 MILHÕES) Pikachu: US$ 500 MIL (RS 2,4 MILHÕES)

US$ 500 MIL (RS 2,4 MILHÕES) Total: US$ 5 MILHÕES (R$ 24,3 MILHÕES)