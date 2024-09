Fortaleza desembarca em São Paulo com ânimo renovado e estratégia definida pra encarar o Corinthians

Não só a torcida do Fortaleza teve o ânimo renovado depois da goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (21). Passada a euforia da festa da torcida no aeroporto, é fácil perceber o quanto o resultado teve impacto positivo em jogadores, comissão técnica, funcionários e demais membros da delegação leonina. No desembarque em São Paulo, para o duelo decisivo contra o Corinthians, foi visível como o clima já era bem diferente da semana passada.

Confiança novamente em alta, descontração entre jogadores...não que isso seja algo raro ao elenco do Fortaleza. Mas a goleada resgatou uma maior leveza. Algo necessário antes de uma missão tão difícil como tirar a vantagem de 2 gols do Corinthians, em plena Neo Química Arena, que estará lotada nesta terça-feira (24) criando um clima hostil aos visitantes.

A última vitória teve um efeito positivo também para algumas individualidades. Nome do jogo, com dois golaços e grande atuação, o atacante Marinho foi um dos mais "resenhas" na chegada ao hotel, em Guarulhos. Matheus Rossetto - outro destaque - foi o escolhido para falar com a imprensa e também enfatizou a reação rápida do grupo.

O clima leve, porém, não representa relaxamento. Todos estão cientes da dificuldade e há um grande foco para tentar conseguir o que muitos acham ser impossível.

Jogo de estratégia

No jogo da ida, por ter atuado em casa, a ideia era de construir uma boa vantagem para ficar mais confortável na partida de volta. Sair atrás do placar definitivamente não estava nos planos e o time sentiu o baque do ponto de vista emocional.

Para agora, embora haja uma necessidade de reverter o placar, a estratégia não deverá ser de encarar o Corinthians "de peito aberto". É um jogo que se precisa de agressividade, mas também de cautela. E a comissão técnica sabe que, se o Fortaleza sai na frente, estará totalmente vivo no duelo.

De todo modo, a ideia é de uma postura diferente dos últimos jogos fora de casa (contra Botafogo, Inter e Athletico-PR), em que o Fortaleza teve muitas dificuldades para atacar e contra-atacar. Cautela, mas agressividade e ofensividade para surpreender.