Fortaleza age certo ao respaldar Vojvoda e identificar necessidade de reformulação no elenco

Meio à profunda crise enfrentada pelo Fortaleza, o pronunciamento do CEO Marcelo Paz é uma luz no fim do túnel. O dirigente foi taxativo: "Precisamos de mudanças mais drásticas, então vai haver saída nesse elenco, chegada, para que a gente corrija esse rumo. Declaro aqui todo o apoio à comissão técnica, ao Vojvoda, ao profissional que se dedica demais pelo bem do Fortaleza, que tem história no clube e que vem sofrendo".

O apoio a Vojvoda é o primeiro acerto. Apesar de ter também sua parcela de responsabilidade no atual momento, mesmo com seus erros, o argentino já mostrou por anos o quanto é um profissional sério. E o quanto priorizou e esteve ao lado do Fortaleza em diversas ocasiões. Trocar o técnico não resolve o problema.

O desabafo do treinador foi muito forte. E deixou escancarado: tem jogador que não quer. Tem gente que está de sacanagem. E isso fica perceptível ao observar o que acontece nos jogos.

Quando a fase é ruim, tudo dá errado. Mas o momento do Fortaleza vai além disso. Falo sobre postura. Comportamento. Sobre mostrar inconformismo com a situação. Parece que tem jogador que não se importa com isso. Atletas andando em campo, parecendo sem vontade de querer estar jogando. Isto é inadmissível.

Em 2022, houve crise similar. Naquela ocasião, o Fortaleza respaldou Vojvoda, promoveu chegadas e saídas no elenco e conseguiu uma guinada. Aquela temporada deve servir como exemplo do caminho a ser seguido no momento.

Já passou do tempo de tomar medidas enérgicas.