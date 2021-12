Erro no início custa caro ao Ceará, que é competitivo e valente, mas não evita derrota pro Flamengo

Sofrer um gol com dois minutos de jogo desmonta qualquer estratégia elaborada por um treinador de futebol. Quando isso acontece contra o Flamengo, 2º melhor time da América do Sul, no Maracanã lotado e com um time que entrou "comendo grama" para dar uma resposta ao torcedor em meio à crise, fica ainda mais complicado. Foi isso que aconteceu com o Ceará na noite desta terça-feira (30).

A derrota por 2 a 1 vai além do erro crasso de Fabinho na saída de bola, que culminou na roubada de Diego e no gol de Gabigol. Mas é inegável que o erro no início custou caro.

Isso porque mandou por água abaixo o plano de jogo elaborado por Tiago Nunes. Na escalação, Kelvyn entrou na vaga de Vina e Lima ficou encarregado de desempenhar a função do camisa 29. Mendoza foi para direita e Kelvyn dobrou na esquerda com Bruno Pacheco. No comando do ataque, Yony González no lugar de Jael tinha intenção de dar mais mobilidade e velocidade.

O objetivo era claro: apostar em transições rápidas e ataques diretos. Não jogar controlando a bola, mas sim atacando os espaços deixados pelo Rubro-Negro, que jogaria com linhas altas e tinha uma dupla de zaga mais pesada e lenta (Gustavo Henrique e Léo Pereira).

Mudança de cenário

Legenda: Mendoza foi alternativa de velocidade no Maracanã Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Nos 90 minutos, o Flamengo teve mais volume de jogo e ímpeto ofensivo. Fez valer a grande qualidade do elenco e construiu o triunfo com méritos.

Mas o time da casa viu o cenário ficar bem mais favorável - e a relação com a torcida menos tensa - com a vantagem no placar aos 2 minutos de bola rolando.

Já o Vovô precisou se lançar um pouco mais, mudando o plano de jogo iniciail, o que acabou gerando espaços. O Flamengo levou muito perigo, chegou a balançar as redes com Bruno Henrique (corretamente anulado) e colocou bola na trave, mas não ampliou.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 no Maracanã pela 36ª rodada da Série A Foto: Gilvan de Sousa / Flamengo

O 2º tempo era todo do Flamengo até Tiago Nunes mudar no time. As entradas de Jorginho e Rick deram mais equilíbrio ao Vovô, que passou a atacar mais e chegou ao empate com Rick, aproveitando rebote de Hugo Souza em chute de Yony González.

O colombiano, aliás, mais uma vez participou bem de um gol e se credenciou a seguir como titular, já que Jael e Cléber não se firmam como centroavantes.

Acontece que o Flamengo seguiu pressionando e chegou ao 2º gol com Matheuzinho, que estava completamente livre na área. Michael, mesmo marcado por Fernando Sobral e Fabinho, teve espaço para fazer a jogada pela direita que culminou no gol que decretou o placar final.

Em resumo

Derrota para o Flamengo, em pleno Maracanã lotado, é resultado dentro da normalidade. Apesar do revés, o Ceará segue dependendo exclusivamente de si para ir pra Libertadores.

A "final" é contra o América-MG, domingo, no Castelão. Jogo decisivo e que só a vitória interessa.