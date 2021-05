Em menos de uma semana com Vojvoda, Fortaleza mostra postura diferente

Foram apenas três jogos no comando técnico do Fortaleza, mas mesmo com um tempo curto, é possível perceber algumas impressões iniciais do trabalho de Juan Pablo Vojvoda no Tricolor.

A primeira percepção é uma mudança clara: de postura. O Fortaleza é um time com muito mais atitude e intensidade. O comportamento dos jogadores mudou. Além disso, há também outros aspectos de desempenho, como pressão pós-perda e adiantamento de blocos de marcação.

