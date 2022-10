Defesa em alerta: com Lucho, Ceará sofreu gols em todos os jogos e tem bola aérea como ponto fraco

O Ceará tem a difícil missão de encerrar a sequência de quatro jogos sem vitórias contra o Atlético-MG, neste domingo (9), no Mineirão. Parada complicada e que, para pontuar, o Vovô precisa mostrar maior solidez defensiva.

Isso porque, com Lucho González no comando, o Ceará sofreu gols em todos os jogos. Em seis partidas, o Vovô foi vazado oito vezes.

Detalhe: cinco gols dos adversários foram marcados em jogadas de bola aérea. O equivalente a 62% do total.

Lucho González já conseguiu evoluir neste aspecto contra o Goiás por conta do sistema com três zagueiros, que funcionou muito bem. A tendência é de manutenção deste esquema com a entrada de Marcos Victor no lugar de Lucas Ribeiro, que se lesionou contra os goianos.

Pontuar contra o Galo em Minas Gerais é muito difícil, mas o caminho para um bom resultado passa diretamente por não sofrer gols.

JOGOS DO CEARÁ COM LUCHO GONZÁLEZ

Flamengo 1 x 1 Ceará

Ceará 2 x 1 Santos

Ceará 0 x 2 São Paulo

Coritiba 1 x 0 Ceará

Ceará 1 x 2 América-MG

Ceará 1 x 1 Goiás