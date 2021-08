Comandante do Fortaleza, Vojvoda é o melhor treinador do Brasileirão até agora

O trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda tem sido exaltado de várias maneiras e com méritos. O Fortaleza é um time extremamente organizado, coeso e muito bem treinado. Não está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro por acaso. E dentro da realidade, o argentino é o melhor técnico do Brasileirão até aqui.

Todos imaginavam que Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo seriam times que brigariam na parte de cima da tabela. Possuem orçamentos e investimentos gigantescos para isso. Mas nem mesmo o mais otimista torcedor do Fortaleza imaginaria que, na 15ª rodada, o time estaria com 30 pontos e nove vitórias, três empates e três derrotas.

E não são só os resultados. As atuações chamama atenção. Vitórias sobre Atlético-MG, São Paulo e Palmeiras fora de casa são exemplos disso.

Falei mais sobre o assunto aqui, em meu comentário no programa Show de Bola, da Verdinha, desta segunda-feira (10). O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17 horas, na Rádio AM810 e no Canal da Verdinha no YouTube, desta vez com apresentação de Dênis Medeiros: