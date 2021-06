Com muita coisa em jogo, Clássico-Rei da Copa do Brasil é um dos maiores da história

Qualquer Clássico-Rei já é, por si só, um jogo diferente. Quando Fortaleza e Ceará se enfrentam, o peso é sempre enorme, mas o duelo válido pela Copa do Brasil, que começa a ser decidido nesta quarta-feira (2), é especial. Com muita coisa em jogo, este é um dos maiores clássicos da história.

O primeiro duelo em uma Copa nacional já possui caráter histórico.

O momento das duas equipes também é importantíssimo. Ambos estão na Série A do Campeonato Brasileiro e, quem for eliminado, terá o Brasileirão como única disputa. Seguir vivo significa continuar no torneio e atrapalhar os planos do rival.

Quem vencer, eleva a moral lá pra cima. Quem perder, terá o impacto inversamente proporcional, e poderá sofrer ainda com outras consequências posteriores. Um clássico não termina quando o juiz apita, vai muito além disso.

Ainda tem visibilidade, rivalidade, garantia de um calendário mais cheio e atrativo, e sem falar em um importantíssimo retorno financeiro, de quase R$ 3 milhões.

A história centenária do Clássico-Rei reserva vários duelos inesquecíveis, marcantes, históricos e espetaculares.

E não tenho dúvida nenhuma que o confronto da Copa do Brasil entrará como um dos mais importantes capítulos nesta história.