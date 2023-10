Ceará vive momento de divergência entre parte do elenco e Vagner Mancini; veja bastidores

A fase do Ceará atualmente não é boa e os problemas têm ficado cada vez mais explícitos. Os números do Alvinegro dentro de campo também tem sido reflexo das divergências internas do clube. Situações que tem intrigado parte do elenco do Vovô.

VEJA

Segundo apuração, parte dos jogadores que compõem o elenco alvinegro enxergam que Vagner Mancini concedeu entrevistas coletivas que tiverem um impacto negativo e que não repercutiram de uma boa forma. No caso do goleiro Bruno Ferreira, o jogador foi cobrado pelo técnico durante a partida contra o Novorizontino, válido pela 28ª rodada da Série B, não gostou e foi substituído após depois do desentendimento com Mancini. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador expôs que discutiu com o goleiro no vestiário.

IMPROVISAÇÕES

As improvisações de Vagner Mancini não são bem vistas por parte dos jogadores do elenco. Segundo eles, essas situações deixam claro que o treinador não confia nos atletas que tem à disposição. No jogo contra o CRB, válida pela 31ª rodada da Série B, o treinador usou o volante Caíque Gonçalves improvisado na lateral direita, o zagueiro David Ricardo na lateral esquerda e o zagueiro Léo Santos. Além de ter colocado, de vez, o goleiro Bruno Ferreira no banco e ter dado a titularidade ao André Luiz.

POSTURA NO DIA A DIA

Alguns jogadores também também reclamam da postura de Vagner Mancini no dia a dia, que tem sido um outro ponto de divergência entre elenco e treinador. Os atletas entendem que o Mancini não tem, no dia a dia, a postura que deveria ter como treinador.

Vagner Mancini, contratado no dia 30 de agosto, soma seis jogos no comando do time, sendo três derrotas, um empate e duas vitórias. O aproveitamento do treinador já é menor que o de Guto Ferreira quando assumiu o Ceará.