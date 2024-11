Ceará tem retorno para a Série A mais acessível que nunca

Desde o ano passado, que está jogando a Série B, nunca esteve tão palpável a possibilidade do Ceará conquistar o acesso e retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro depende exclusivamente de si para garantir a volta para a Primeira Divisão.

Se vencer os 3 jogos restantes, contra Botafogo-SP (fora), América-MG (casa) e Guarani (fora), o Vovô estará na elite do futebol brasileiro em 2025.

Isso graças ao empate do Sport com a Chapecoense, em 1 a 1, neste domingo. O Vovô entrará no G-4, inclusive, se vencer o Botafogo, já nesta terça-feira (12). Se isso acontecer, empata em pontos com o time pernambucano (60), mas passa em número de vitórias (18 x 17).

Está nas mãos do próprio Ceará voltar para a Série A.