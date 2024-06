Ceará tem melhor início de Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos

Nas últimas rodadas, o torcedor do Ceará ganhou mais motivos para acreditar no sucesso do time na Série B do Campeonato Brasileiro. São 6 jogos sem perder na competição, com duas vitórias consecutivas. Resultados que deixaram o Vovô na 5ª posição, colado no G-4 e estabelecendo também a marca de melhor início do Alvinegro em Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos.

São 15 pontos conquistados em 24 disputados, com aproveitamento de 62%. O desempenho supera todas as participações do Alvinegro considerando as 8 primeiras rodadas nas Séries A e B desde 2015 (veja abaixo), inclusive a campanha de 2017, quando conquistou o acesso à Primeira Divisão.

Naquela ocasião, após o mesmo período de jogos, o Ceará ocupava a 11ª colocação, com 11 pontos conquistados.

O último ano que o Ceará conseguiu uma marca melhor que esta foi em 2014, quando também disputava a Segunda Divisão e, após 8 jogos, somava 17 pontos, liderando a competição. Apesar do bom início, naquele ano, o time perdeu fôlego na disputa pelo acesso e terminou em 8º lugar, com 57 pontos.

Em termos de pontuação, o início é positivo. Quem também tem mérito nisso é o técnico Vagner Mancini, que mesmo com algumas decisões questionáveis, tornou o time competitivo.

Mas o bom começo não pode servir como muleta para imaginar que está tudo perfeito. Há aspectos que precisam ser melhorados e a janela de transferências que se abre no dia 10 de julho precisará ser bem explorada para suprir as lacunas do elenco, bem como manter os destaques do elenco atual.

DESEMPENHO DO CEARÁ APÓS 8 RODADAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO

2014 - 17 pontos | Série B - 1º

2015 - 05 pontos | Série B - 19º

2016 - 13 pontos | Série B - 7º

2017 - 11 pontos | Série B - 11º

2018 - 03 pontos | Série A - 19º

2019 - 10 pontos | Série A - 12º

2020 - 10 pontos | Série A - 12º

2021 - 10 pontos | Série A - 12º

2022 - 09 pontos | Série A - 15º

2023 - 13 pontos | Série B - 10º

2024 - 15 pontos | Série B - 5º