Ceará Sporting Club: o time das frustrações

O Ceará é um time que não cansa de frustrar as expectativas que são criadas em cima dele. Quando se imaginava que poderia entrar no G-4 e enfim embalar de vez na Série B, o Alvinegro volta com 2 derrotas de 2 jogos fora de casa.

Contra o Coritiba, no 3 a 1 fora de casa, o Vovô dá mais uma demonstração de futebol pobre. A insistência em jogadores que não contribuem em nada cobra seu preço. Matheus Felipe, Rafael Ramos, De Lucca...escolhas de Léo Condé que não trazem nada de bom, mas que seguem intocáveis.

Somando a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, o Alvinegro volta com um balanço extremamente negativo, com 0 pontos conquistados contra os então 19º e 12º colocados. Além disso, foram 5 gols sofridos.

O Ceará tem a 4ª defesa mais vazada da Série B. São 35 gols sofridos em 27 jogos. Em apenas 7 partidas o time saiu de campo sem ser vazado. Em 20 jogos, tomou ao menos 1 gol. O Ceará tomou mais gols que 3 times que estão no Z4 (Brusque, Chapecoense e CRB).

É muito evidente que o sistema defensivo é o grande problema desse time.

E o setor foi negligenciado no momento em que se podia fazer contratações. Só veio 1 zagueiro - que sequer joga. Os laterais são fracos, os volantes têm dificuldades para proteger a área...A conta chega.

Outro dado preocupante: após 27 rodadas, a campanha de 2024 (com 39 pontos) é pior que a de 2023 (que tinha 41 pontos).

E assim o Ceará segue decepcionando e caminhando para mais um ano de fracasso na Série B.