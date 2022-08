Ceará sofreu gols em 70% dos jogos que fez com Marquinhos Santos e demissão vai além de Clássico-Rei

A demissão do técnico Marquinhos Santos no Ceará passa por diversos fatores. É algo que vai muito além da derrota no Clássico-Rei do último domingo (14). Envolve duas eliminações (Copa do Brasil e Copa Sul-Americana), desgaste com a torcida, falta de evolução no desempenho, entrevistas controversas e um time que tinha dificuldades para marcar gols, mas facilidade para sofrê-los.

Prova é que foi vazado em 70% dos jogos que fez com o ex-treinador. Das 17 partidas, em 12 o time levou ao menos um gol.

Foram 15 gols sofridos ao todo, com média de quase um por partida.

Legenda: Desempenho de Marquinhos Santos no Ceará Foto: SVM

Os 5 jogos que passou em branco foram os dois primeiros (0x0 contra Atlético-MG e Cuiabá), o jogo da volta contra o The Strongest (3x0) e as vitórias sobre Fortaleza (1x0 na Copa do Brasil) e Avaí (1x0 no Brasileirão).

O Ceará sofreu gols em todos os últimos 6 jogos de Marquinhos Santos no comando do time.

Claramente havia problemas no trabalho. A direção opta por uma mudança de rumo e tenta acertar o mais rápido possível com um novo comandante, que terá logo de cara, o desafio de tornar o sistema defensivo sólido novamente.

JOGOS DE MARQUINHOS SANTOS NO CEARÁ

Ceará 0 x 1 Fortaleza

Ceará 2 x 1 São Paulo

Botafogo 1 x 1 Ceará

São Paulo 1 x 0 Ceará

Ceará 1 x 2 Palmeiras

Juventude 1 x 0 Ceará

Ceará 1 x 0 Avaí

Ceará 3 x 1 Corinthians

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Fluminense 2 x 1 Ceará

Ceará 3 x 0 The Strongest

Ceará 1 x 1 Internacional

The Strongest 1 x 2 Ceará

Ceará 1 x 1 Atlético-GO

Fortaleza 2 x 0 Ceará

Cuiabá 0 x 0 Ceará

Ceará 0 x 0 Atlético-MG