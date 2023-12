Ceará quase contratou jovem estrela uruguaia que deve ser vendida por US$ 12 milhões; entenda

Luciano Rodríguez, de apenas 20 anos, é um dos principais jogadores da nova geração do futebol sul-americano. Ele foi um dos grandes destaques do título do Uruguai no Mundial Sub-20 disputado neste ano, marcando o gol do título na final contra a Itália, e está prestes a ser negociado com o futebol europeu por US$ 12 milhões. O que poucos sabem é que a jovem estrela quase foi contratada para jogar no Ceará.

Quem revelou o quase acerto foi Israel Portela, diretor das Categorias de Base do Ceará, em entrevista ao programa Show do Esporte, da Verdinha. O dirigente explicava o processo de mapeamento, análise e captação de jovens jogadores para as categorias inferiores do clube, quando citou o caso de Rodríguez, mapeado por Diego Ângelo, então analista de mercado da base do Alvinegro e responsável pelas captações de jovens valores, e que atualmente é analista de mercado do profissional.

"Para você ter ideia, o Diego, na época, achou um jogador da 2ª divisão do Uruguai que tinha 18 anos. Luciano Rodríguez. E o Ceará chegou até a dialogar com o clube (Progreso), negociamos, teve troca de documentos e tudo, e o clube disse que liberaria o jogador. Mas o valor já entrava na autonomia do futebol profissional. E o departamento de futebol do profissional, na época, acabou não se interessando", disse Israel.

O Diário do Nordeste teve acesso exclusivo aos documentos trocados entre as equipes na época das negociações, que ocorreram no 1º semestre de 2022, quando o Alvinegro estava na Série A do Campeonato Brasileiro, e Luciano Rodríguez, então com 18 anos, estava no Progreso, modesta equipe do Uruguai.

Os valores em questão: o Ceará fez proposta de empréstimo até o fim de 2023 com opção de compra de 50% dos direitos econômicos por US$ 500 mil. Já o Progreso fez uma contraproposta de US$ 250 mil só pelo empréstimo e fixando valor de US$ 1 milhão para venda de 50% dos direitos do atleta. Houve negociação para tentar um valor intermediário, mas não se chegou a um acordo.

Rodríguez estourou

A negociação com o Ceará não avançou, mas a carreira de Rodríguez, sim.

Em 2023, ele foi contratado pelo Liverpool Montevideo-URU por US$ 500 mil, e foi artilheiro do time na campanha do 1º título do Campeonato Uruguaio na história do time de 108 anos, com 9 gols marcados em 34 partidas.

Além disso - e do gol na final do Mundial Sub-20 - hoje em dia ele já é convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a seleção principal do Uruguai, e está sendo assediado pelo futebol europeu. O Liverpool-URU estabeleceu o preço de US$ 12 milhões para vendê-lo, e o PSV, da Holanda, é um dos possíveis destinos.

"Se ali a base tivesse uma autonomia financeira de investir esse valor, hoje ele poderia ter se desenvolvido aqui e ajudado no profissional. Ou então sendo vendido pelo Ceará", finaliza Israel.

O Ceará não contratou e Rodríguez seguiu o seu caminho, mas esta é a demonstração da importância do trabalho feito na base do Ceará e também do setor de análise de mercado e captação para um clube de futebol na atualidade.

E na metodologia dos novos dirigentes do futebol alvinegro, o setor de inteligência deverá ser "o coração do departamento de futebol". Se assim for, futuros Rodríguez poderão pintar em Porangabuçu.