Ceará produz para vencer, mas sente falta de 'homem-gol' no empate com o Confiança

O empate do Ceará contra o Confiança-SE, em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), deve ser analisado com atenção. Pelo resultado e pelo que foi o jogo. Em termos de classificação, é claro que o resultado é ruim, com o Alvinegro deixando escapar dois pontos em casa contra um adversário inferior tecnicamente.

Além do que o Ceará chegou aos quatro pontos conquistados em nove disputados — com o detalhe que dos três jogos, dois foram em casa.

Veja também Jogada Autor de gol do Ceará, Aylon lamenta empate diante do Confiança: 'A gente se desgastou muito no clássico' Jogada Ceará só empata com o Confiança no Castelão pela Copa do Nordeste

E o resultado fica ruim, também, pelo que foi o jogo. O Ceará produziu o suficiente para vencer o Confiança-SE. E, apesar do 1º tempo ruim, pelo que fez no 2º tempo, deveria ter vencido.

Foram muitas oportunidades claras criadas. Mas o time pecou muito nas conclusões. Este foi o típico jogo em que o "homem-gol" fez falta. Quase todos os 14.677 torcedores presentes — ou, se bobear, todos eles — saíram com a mesma sensação de que, com um centroavante "matador", os três pontos estariam na conta.

O que reforça a necessidade de contratar o camisa 9. A janela está perto do fim. É preciso agir rápido.