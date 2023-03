Ceará perde 5ª disputa de pênaltis seguida e completa mais de 1100 dias sem vencer nas penalidades

A eliminação do Ceará para o Ituano, na Copa do Brasil, seguiu um roteiro já conhecido do torcedor - e doloroso. Novamente o Alvinegro foi derrotado nos pênaltis. Foi a 5ª disputa seguida que o time saiu perdedor. Com isso, completou mais de 1100 dias sem vencer nas penalidades.

A última vez que o Vovô conseguiu vencer uma disputa de pênaltis foi há exatos 1121 dias, justamente na própria Copa do Brasil, no dia 19 de fevereiro de 2020 - há mais de 3 anos - contra o Oeste, pela 2ª fase da competição.

Na ocasião, Bergson, Samuel Xavier, Eduardo Brock e Felipe Baxola converteram para o Alvinegro, enquanto Fernando Prass defendeu a cobrança de Alyson e Mantuan chutou pra fora.

Desde então, o Ceará perdeu nos pênaltis para Bahia (na final da Copa do Nordeste 2021), Iguatu (nas quartas do Campeonato Cearense 2022), CRB (nas quartas da Copa do Nordeste 2022), São Paulo (nas quartas da Copa Sul-Americana 2022) e, agora, para o Ituano, pela Copa do Brasil.

CEARÁ NOS PÊNALTIS:

Ceará (2) x (4) Bahia - Copa do Nordeste 2021

Iguatu (4) x (3) Ceará - Campeonato Cearense 2022

Ceará (3) x (4) CRB - Copa do Nordeste 2022

Ceará (3) x (4) São Paulo - Copa Sul-Americana 2022

Ituano (4) x (2) Ceará - Copa do Brasil 2023

Ou seja, disputou e foi derrotado nas penalidades em todas as competições mata-mata possíveis.

Está muito claro que não é coincidência. Pênalti é uma mistura de capacidade técnica com treinamento, preparação mental e confiança. De quem bate e quem defende.

E eu desconheço time que seja pior neste quesito que o Ceará.