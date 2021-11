Ceará faz valer força no Castelão contra o Sport e se torna o 3º melhor mandante do Brasileirão

A vitória por 2 a 1 sobre o Rubro-Negro pernambucano, na noite deste domingo (14), foi mais uma demonstração de força do Ceará atuando na Arena Castelão. Com três vitórias nos últimos três jogos em casa, o Alvinegro conquistou nove pontos na sequência contra Fluminense, Cuiabá e Sport e se tornou o 3º melhor mandante do Brasileirão.

Ao todo, 33 dos 42 pontos que o Vovô tem no campeonato foram conquistados em casa. No desempenho como mandante, conquistou menos pontos apenas que Atlético-MG (43 pontos) e Flamengo (34 pontos).

A força do Ceará atuando em casa passa, também, pelo seu torcedor. Mais uma vez, os alvinegros compareceram em bom número (com público total de 20.362 presentes) e empurraram o time para uma importante vitória mesmo sem um jogo brilhante.

O JOGO

Legenda: Mendoza colocou bola na trave Foto: Kid Junior/SVM

A atuação do Alvinegro até não foi das melhores. O Sport jogou bem e vendeu caro o resultado. O time visitante teve muito mais posse de bola (61% x 39%) e finalizou bem mais (21 x 12), inclusive acertando mais o alvo, com oito finalizações na direção do gol, obrigando João Ricardo a fazer ótimas defesas.

Só que o Ceará foi mais eficaz. Se em outros jogos a equipe de Tiago Nunes criou bastante, mas pecou nas conclusões, agora foi o contrário.

Em apenas três chutes na direção da meta defendida por Maílson, balançou as redes duas vezes.

Destaques

Legenda: Marlon marcou o segundo gol do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

Os autores dos gols, aliás, foram dois dos principais destaques do Ceará no jogo. Mais uma vez decisivo, Vina abriu o placar em um belo chute após assistência de Jael (que fez o pivô muito bem).

O camisa 29 ainda colocou bola na trave e foi, novamente, muito participativo, buscando sempre o jogo. Mais uma boa atuação do camisa 29. Novamente decisivo para o resultado.

Além disso, cobrou a falta que originou o gol de Marlon, desempatando o jogo no segundo tempo, após o Sport ter chegado na igualdade com Mikael. O volante marcou o primeiro gol com a camisa do Alvinegro e foi outro destaque, ao lado do goleiro João Ricardo, que fez várias defesas importantes.

Das mudanças, William Oliveira foi a mais eficaz. O volante entrou bem e recuperou intensidade no meio de campo, setor que o Sport controlava e conseguia chegar com perigo.

No fim, o Ceará garante uma vitória importantíssima e que deixa o time em situação mais confortável na tabela.