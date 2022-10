Ceará faz sua pior campanha como mandante no atual formato do Brasileirão

O Ceará luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e muito deste desempenho passa pelo rendimento ruim do time atuando em casa. Tanto é que, em 2022, o Alvinegro faz a sua pior campanha como mandante no atual formato do Brasileirão.

Em 16 jogos que fez na Arena Castelão, o Vovô venceu apenas três. Acumula outros sete empates e seis derrotas. Conquistou 16 pontos de 48 disputados, com aproveitamento de 33,3%.

O desempenho é tão preocupante que, jogando diante do seu torcedor, o Ceará só não é pior que o Juventude, lanterna e virtual rebaixado.

Legenda: Desempenho do Ceará como mandante na Série A 2022 Foto: Arte SVM

Em comparação aos outros anos que o time disputou a Série A no atual formato (desde 2006 que é pontos corridos com 20 clubes), a performance ruim fica ainda mais evidente. Nas outras seis ocasiões, no recorte de 16 jogos, o Vovô somou, no mínimo, 23 pontos.

E em mais de uma oportunidade o time esteve entre os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro a esta altura.

DESEMPENHO DO CEARÁ COMO MANDANTE APÓS 16 RODADAS

2022: 16pts - 3v 7e 6d - 33,3% - 19º

2021: 30pts - 8v 6e 2d - 62,5% - 4º

2020: 23pts - 6v 5e 5d - 47,9% - 15º

2019: 28pts - 8v 4e 4d - 58,3% - 10º

2018: 24pts - 6v 6e 4d - 50% - 19º

2011: 25pts - 7v 4e 5d - 52,1% - 13º

2010: 33pts - 9v 6e 1d - 68,8% - 3º

O sinal de alerta já está ligado faz tempo. O Ceará ainda tem confrontos diretos que serão decisivos na permanência. O primeiro deles neste domingo (16), contra o Cuiabá, na Arena Castelão.

É preciso fazer o que, até agora, não tem sido feito: o dever de casa.