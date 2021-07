Ceará evolui no 2º tempo e sistema defensivo volta a ser decisivo em vitória sobre o Juventude

O primeiro tempo de Ceará x Juventude não foi bom. Mas a melhora do Alvinegro na volta do intervalo foi positiva. Não somente pela construção do placar na vitória por 2 a 0, na noite deste domingo (4), mas pela evolução que o time apresentou, com uma postura diferente e atitude vencedora, sendo mais impositivo e intenso. Em sete minutos fez os dois gols e depois controlou o jogo, sem deixar o adversário agredir.

A atuação pode não ter sido brilhante, mas os 45 minutos finais reservaram uma atuação mais consistente e efetiva, que é o que se espera do time comandado por Guto Ferreira.

Se não dá espetáculo e algumas vezes é criticado pelo pragmatismo, o Ceará de Gordiola vai se mostrando novamente bem eficaz nos pontos corridos, com 13 pontos em nove rodadas, ocupando a 7ª colocação e colado no G-6.

Sistema defensivo

Legenda: Zagueiro Messias fez jogo seguro Foto: Kid Jr/SVM

O Juventude pouco ameaçou (mesmo no 11x11, antes da expulsão de Guilherme Castilho). Isso porque o sistema defensivo voltou a ser decisivo. Foi a segunda partida seguida do Vovô sem tomar gols, e na sequência de cinco jogos de invencibilidade, o time foi vazado apenas três vezes. Bom desempenho.

Messias foi seguro, assim como Kelvyn e Buiú. O lateral-direito, inclusive, tem feito desempenhado de forma muito correta a função e já está merecendo, na percepção deste colunista, a manutenção na titularidade mesmo quando Gabriel Dias se recuperar da tendinite patelar no joelho direito.

E devemos falar em especial de Gabriel Lacerda. Criticado muitas vezes (algumas de forma justa, outras não), ele fez outra atuação bem consistente e vem crescendo de rendimento, adquirindo mais confiança na difícil tarefa de substituir Luiz Otávio.

E ainda teve contribuição ofensiva, com um belo gol, de cabeça, após escanteio cobrado por Jorginho. Antes, Saulo Mineiro já havia mostrado oportunismo para concluir bela jogada de Lima, que é a principal fonte de inspiração no ataque cearense.

Mais tranquilidade

Legenda: Saulo Mineiro abriu o placar para o Ceará Foto: Kid Jr/SVM

O período de turbulência parece ter virado coisa do passado em Porangabuçu. A equipe readquiriu a confiança e, mesmo se em algumas partidas não apresentou um futebol vistoso ou convincente, acumulou bons resultados recentes que dão uma nova perspectiva para a caminhada.

Estar no top-7 da tabela é algo muito positivo e os 13 pontos que ninguém tira asseguram maior tranquilidade para o momento. Era isso que precisava. Agora há margem para evoluir ainda mais.