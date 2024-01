Características, curiosidades, números e análise: conheça Tomás Cardona, novo reforço do Fortaleza

O desejado zagueiro chegou. O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (17) a contratação de Tomás Cardona, de 28 anos, que chega com contrato definitivo até dezembro de 2026. O jogador é desconhecido de muitos torcedores, e por isso trago aqui uma análise do atleta, com características, curiosidades e detalhes de sua carreira.

Características

Cardona é um zagueiro canhoto, que atua preferencialmente pelo lado esquerdo e chega para disputar posição com Titi. No alto de seu 1.88m, é forte no jogo aéreo defensivo, tem imposição física e boa capacidade técnica de ser um zagueiro construtor, que auxilia no início das jogadas ofensivas com passes verticais e lançamentos longos.

Ele era um pilar na defesa do time argentino. Além disso, possui experiência internacional (já disputou Libertadores e Copa Sul-Americana) e forte liderança, tendo em vista que era o capitão do Defensa y Justicia.

Vem de uma boa temporada, em que atuou 47 jogos (46 como titular) sendo semifinalista da Sul-Americana (perdendo para a campeã LDU), vice-campeão da Copa Argentina e 6º colocado no Campeonato Argentino.

Números

Legenda: Jogador era capitão do Defensa y Justucia Foto: MARCOS PIN / AFP

O Fortaleza será a 5ª equipe do defensor argentino, que foi revelado no San Lorenzo-ARG e, além do Defensa y Justicia-ARG, tem passagens por Godoy Cruz-ARG, Las Palmas-ESP.

Tómas acumula duas passagens pelo Defensa: entre 2016/2017 (quando fez 26 partidas) e entre 2021/2023 (acumulando 71 jogos). Ao todo, foi titular em 86 das 97 vezes que entrou em campo pelo time argentino, com o desempenho de 44 vitórias, 28 empates e 25 derrotas, além de 4 gols marcados.

Disciplinado, tem média de 1 falta cometida por partida e não foi expulso nenhuma vez, tendo acumulado 28 cartões amarelos - média de quase um cartão a cada quatro partidas.

Foi duas vezes escolhido para a "Seleção da Rodada" da Copa Sul-Americana e terminou o Campeonato Argentino com média superior a 6 bolas longas por partida (reforçando que gosta de construir jogo), 5 desarmes e mais de 6 cortes por jogo. Ao longo dos 71 jogos que fez desde 2021, acumulou 236 duelos aéreos ganhos, 327 bolas recuperadas, 114 interceptações e média de 62% duelos ganhos (números do SofaScore).

Curiosidades

Natural de Buenos Aires, o argentino teve indicação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Inclusive, no Pici ele irá reencontrar outros velhos conhecidos, como o zagueiro Emanuel Brítez e o meia Tomas Pochettino, que já jogaram juntos do novo reforço em 2021 e 2016/2017, respectivamente.

Antes de Tomás Cardona, o Fortaleza tentou Alexander Barboza, que acertou com o Botafogo. Cardona e Barboza já atuaram juntos, justamente no Defensa, em 2017.

Ele já atuou ao lado de outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como os atacantes Lucas Pratto e Lucas Barrios.

O valor da contratação foi US$ 625 mil (R$ 3 milhões) por 100% dos direitos econômicos, com mais US$ 200 mil (R$ 985 mil) a pagar ao clube argentino por metas atingidas pelo atleta. O preço total dele é menor que o da venda de Gustavo Coutinho ao Sport (R$ 7 milhões).

Análise

Conversei com o jornalista argentino Marcos Sitner, que cobre o Defensa y Justicia, que fez a seguinte análise do jogador:

"É um zagueiro central bastante aguerrido. Sua perna forte é a esquerda, tem uma boa saída de bola, sabe jogar com a bola nos pés, é um bom jogador para quando se gosta de iniciar as jogadas desde a defesa. Desde a saída de Ezequiel Unsain, no meio de 2023, se transformou no capitão da equipe. No jogo aéreo é mais firme na defesa que no ataque".