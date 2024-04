As possibilidades do Ceará para formar ataque inédito contra o Mirassol

O Ceará terá um ataque inédito na partida contra o Mirassol, na próxima segunda-feira (29), pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem Erick Pulga nem Saulo Mineiro, o técnico Vagner Mancini tem opções distintas para o setor ofensivos.

Se optar pela manutenção da estrutura tática, com dois pontas mais abertos e um centroavante de profundidade, a tendência é de manutenção de Aylon no lado direito, com Janderson ou Bruninho substituindo Erick Pulga no lado esquerdo e Facundo Barceló ou Jorge Recalde assumindo a vaga de Saulo.

Esta mesma estrutura pode ser utilizada, também, com Aylon na referência. Assim, Facundo Castro se credencia como alternativa ao lado direito.

Porém, pelas circunstâncias e pelo contexto do jogo, o treinador alvinegro pode também alterar a configuração da equipe, povoando mais o meio de campo, jogando num 4-4-2, e aí Guilherme Castilho e Patrick de Lucca aparecem como opções. Ou até mesmo Recalde e Bruninho, enquanto Aylon forma dupla de ataque com uma outra peça.

Certo é que o Ceará terá um ataque inédito contra o time paulista. O que poderia ser bom em outras circunstâncias, mas não considerando que Erick Pulga, principal jogador do time e artilheiro da equipe no ano, com 9 gols, está fora por lesão.