Análise: laterais brilham ofensivamente e constroem vitória em boa atuação do Ceará contra o CSA

O Ceará jogou bem contra o CSA. Foi uma atuação positiva contra um bom adversário. Após um 1º tempo equilibrado, o Alvinegro foi bastante superior na 2ª etapa. Venceu por 2 a 0 com merecimento e poderia ter construído um placar ainda maior. E o resultado passa, diretamente, pela boa atuação dos laterais Victor Luís e Nino Paraíba.

O lateral-esquerdo foi o melhor em campo e abriu o caminho para o triunfo, aos 35 minutos do 1º tempo, em um belo chute de fora da área. Uma bomba que surpreendeu o goleiro Marcelo Carné e muita gente que não imaginava tamanha precisão daquela distância.

Este foi o 3º gol dele neste ano. O início do camisa 33 no Vovô é excelente. Além dos gols, está contribuindo bastante para a criação de jogadas ofensivas e, também, tem demonstrado solidez defensiva. Não pensei que diria isso tão cedo, mas Bruno Pacheco vai ter que lutar bastante pra recuperar a posição.

Na direita

Legenda: Nino Paraíba foi muito bem e deu assistência para o gol de Vina Foto: Kid Jr/SVM

Nino Paraíba foi titular no lugar do machucado Michel Macedo (que está com lesão muscular na coxa esquerda) e jogou muito bem. Com velocidade e muita intensidade, foi uma válvula de escape importante. Esteve apoiando o tempo inteiro.

Foi dele o passe para o gol de Vina. Uma ótima assistência (a 1ª dele no ano), que deixou o camisa 29 na cara do gol.

O Ceará atacou bastante pelos lados. Criou várias chances e poderia ter estabelecido uma vantagem ainda maior.

Competitividade

E o que chama atenção é a competitividade para a posição. Bruno Pacheco, recuperado de lesão, entrou no 2º tempo e vai brigar pela vaga. Michel Macedo vinha sendo o titular e, quando estiver recuperado, também vai disputar posição.

O técnico Tiago Nunes falou sobre esta disputa.

"O futebol é feito de momento. As circunstâncias que vão dizer quem vai ser o titular. Em alguns momentos vai ser o Victor, em alguns momentos vai ser o Bruno, em alguns momentos vai ser o Nino e em alguns momentos vai ser o Michel. Assim como todos os jogadores. Eu não acredito realmente que exista um titular incontestável. Há jogadores que se destacam mais que os outros e acabam tendo vantagem técnica para jogar. Existem fatores estratégicos, físicos e comportamentais que o treinador tem que avaliar. Eles sabem que têm que merecer jogar, disputar posição, e no momento, quem eu entender que está melhor, vai ter oportunidades", disse o treinador.

Certo é que, com estas disputas em alto nível, quem ganha é o Ceará.