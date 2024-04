Além do peso histórico, jogo contra o Boca Juniors pode encaminhar classificação do Fortaleza

Não resta dúvidas que o torcedor do Fortaleza levantou da cama nesta quinta-feira (25) na ansiedade por vivenciar mais um dia único. O duelo contra o Boca Juniors, o maior time da América do Sul e um dos maiores do mundo, é um capítulo especial na história leonina. Mas, para além do peso histórico, o duelo também pode servir para encaminhar a classificação do Tricolor.

Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro de cada grupo avança direto às oitavas de final. O confronto vale a liderança, já que o Fortaleza tem 6 pontos e está em 1º, seguido pelo adversário argentino, com 4 pontos.

Em caso de triunfo, o time de Juan Pablo Vojvoda aumenta de 2 para 5 pontos a vantagem sobre o Boca, restando 9 pontos em disputa. Com o detalhe que o Leão do Pici ainda vai encarar Sportivo Trinidense-PAR (em casa) e Nacional Potosí (fora), os dois times mais frágeis do grupo, e pode até mesmo perder em La Bombonera que tem boas chances de ficar na liderança.

Empate deixa tudo igual em termos de distância entre as duas equipes, e é até bom para o Boca, já que caso ambos confirmem o favoritismo contra os times mais frágeis da chave, os argentinos jogarão por vitória simples na 5ª rodada para que possam assumir a liderança.

Esta quinta-feira, 25 de abril de 2024 é de festa e deve ser muito desfrutada pelos torcedores. Pelos torcedores. Por que, dentro de campo, jogadores e comissão técnica sabem bem o peso que o jogo tem para a continuidade do Tricolor na Copa Sul-Americana.