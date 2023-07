Será que meu endividamento é hereditário? Entenda

Em conversa com uma amiga brilhante, quando falávamos sobre as dificuldades de organização financeira na vida das pessoas, ela me relatou, de forma bastante sincera e intrigante, como sua vida pessoal, em aspectos financeiros, acabou sendo influenciada pela forma que sua mãe e, também sua avó, lidavam com o dinheiro.

Então, eu disse a ela: Taí, vou escrever sobre isso. E fica a grande pergunta: Será que, de fato, a situação financeira em que nos encontramos hoje é reflexo da forma como meus pais ou avós usavam o dinheiro em suas vidas?

Assim, entramos em um mundo de inúmeras possibilidades, pois a genética, o comportamento e o ambiente, juntos, podem operar milagres e influenciar diretamente nossas vidas sim.

Sabemos disso na área de saúde, onde doenças são transmitidas geneticamente, onde o comportamento alimentar influencia nos resultados que teremos no corpo e alma, onde o ambiente acaba por influenciar comportamentos muitas vezes não saudáveis a nossa saúde.

Mas será que isso também acontece quando falamos de finanças pessoais?

Você já se perguntou se os hábitos financeiros de sus familiares têm alguma relação com sua vida financeira atual?

Pois bem! Pesquisas demonstram que de 30% a 60% das características de personalidade possam ser hereditárias, afirmando a influência direta da genética no comportamento humano.

Para estudiosos, como Shim (2010), as crenças e os comportamentos dos pais afetam os filhos, mesmo se eles evitam falar sobre dinheiro.

Desta forma, os filhos podem reproduzir comportamentos de endividamento ou de poupança e investimento de seus pais na vida adulta, por simples hábito (embora isso não possa ser considerado um fator determinante).

É importante lembrar que os hábitos financeiros dos pais podem influenciar o comportamento financeiro dos filhos. Quando os pais têm uma boa gestão financeira e práticas financeiras saudáveis, é mais provável que as crianças e jovens também aprendam a importância do planejamento financeiro e tenham hábitos saudáveis em relação ao dinheiro.

Por outro lado, se os pais têm comportamentos financeiros desorganizados e gastam dinheiro de forma impulsiva, é possível que os filhos cresçam com os mesmos hábitos financeiros.

Por isso é importante, além de deixá-los observar as atitudes, conversar e transmitir conhecimento financeiro, isso porque diálogos a respeito de dinheiro e questões financeiras, quando adequados à sua capacidade de compreensão e sua idade, possibilitam aos filhos aprenderem a partir das experiências dos pais, seus fracassos e sucessos.

Sabemos, no entanto, como os hábitos são difíceis de serem mudados. Por isso, relacionei algumas dicas importantes para que você saia desse ciclo genético-hereditário-comportamental e possa ter uma vida financeira pra chamar de sua.

Mudar hábitos financeiros pode ser um desafio, mas é possível. Aqui estão algumas dicas que você pode seguir:

Identifique os hábitos financeiros que deseja mudar. É importante reconhecê-los para poder trabalhar neles.

Defina metas financeiras claras e realistas. Isso pode ajudá-lo a se concentrar e obter resultados.

Crie um orçamento e siga-o. Isso deve ajudá-lo a saber exatamente quanto dinheiro está entrando e saindo e onde está indo.

Elimine despesas desnecessárias. Reveja seu orçamento para identificar onde pode fazer cortes e economias.

Pague suas contas em dia. Pagamentos atrasados podem levar a juros e multas, o que diminui suas economias.

Invista em educação financeira. Leia livros e artigos sobre o tema e assista a vídeos educativos.

Envolva sua família em sua estratégia de mudança de hábitos financeiros. Eles também podem apoiá-lo, além de aprender com suas mudanças.

Lembre-se que mudar hábitos financeiros é um processo e pode levar tempo para ser implementado. Seja paciente e consistente em suas ações.

Por fim, minha amiga tem razão: seu comportamento com dinheiro foi influenciado pela história de vida financeira de sua mãe e avó. A lembrança dos gastos desmedidos e endividamento, sem orientação sobre prioridades, metas e vida financeira saudável ajudaram a determinar como ela, hoje, se relaciona com o dinheiro.

Mas, minha amiga, tenho que te dizer: ainda que tenha esta influência, isso não é justificativa nem é determinante para mudar o rumo de sua vida financeira. Pois siga firme com determinação e, estou por aqui sempre que precisar.

Pensem nisso! Até a próxima.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

