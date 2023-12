Então é Natal: e o que você fez?

Uma das músicas mais conhecidas de Natal já traz, em si, uma cobrança: “o que você fez? O Ano termina e começa outra vez.” Interessante pensarmos sobre isso que vivemos cantarolando sem, eu diria, internalizar em nossas mentes.

Fim de ano sempre é tempo de reflexão e aqui estamos nós a ajudar nesta tarefa difícil, de olhar pra trás e ver “o que você fez?”. Em um mundo tão exigente e, muitas vezes, desconexo, eu sei o que você fez: você sobreviveu heroicamente a dias difíceis, alegrou-se com os dias bons e seguiu em frente.

Assim é a vida para todos que resolvem, de fato, viver.

Mas, como minha missão por aqui é sempre ajudar no seu equilíbrio emocional, auxiliando na organização financeira da sua vida, também pergunto: o que você fez? Consegue se lembrar em como estava ao final de 2022? E hoje? Notou alguma mudança na sua vida financeira? Conquistou o que desejava? Está mais tranquilo com reservas financeiras?

Se a resposta é não, tenho outra pergunta: Se você não fizer nada hoje, como acha que estará sua vida no final de 2024? Nem precisa ser gênio pra responder: do mesmo jeito ou pior? É loucura acharmos que, se não mudarmos nossa atitude hoje, teremos resultados diferentes no futuro. Pois não teremos.

Portanto, aproveite este final de ano, celebre sua saúde, sua família, seus amigos e companheiros, mas reserve um tempo pra você. Pegue papel e caneta e escreva como quer estar ao final de 2024. Anote todos seus desejos, possíveis, para conquistar em 2024.

Escreveu? Ótimo. Agora, dedique-se a pensar em como pretende chegar lá, qual caminho será trilhado para isso, o que você está disposto a mudar?

Pode, por exemplo, decidir que vai guardar um pequeno valor mensalmente para formar uma reserva, vai buscar empreender em mais uma fonte de renda, vai rever todas as suas despesas de hoje e dividir entre essenciais e temporárias, vai conversar com amigos e família para um crescimento em conjunto, vai conhecer mais sobre educação financeira.

Estando decidido e comprometido, siga seu plano, pois ele sim te levará onde você quer. Aproveite as energias do dia de Natal, renove sua fé, acredite em você, se levante e caminhe mais um ano.

Você pode dizer: “Falar é bem mais fácil do que fazer!”. E você está corretíssimo, mas a ação começa no pensamento, sabiam? Pois tenham força e fé e continue nos acompanhando por aqui que podemos te ajudar nesta jornada. E, no próximo Natal, você terá a resposta para a pergunta: “o que você fez?”.

Feliz Natal a todos.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

