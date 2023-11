Décimo terceiro é oportunidade ou perigo? Veja dicas de como planejar o gasto deste dinheiro

Em minhas palestras sobre Educação Financeira, gosto sempre de falar sobre o que é a crise, como se forma e como a percebemos em nossas vidas. Qualquer tipo de crise, seja emocional, familiar, profissional ou financeira, tendemos a não perceber, muitas vezes, nenhuma saída ou nenhuma luz no fim do túnel.

E exatamente por não conseguirmos nos desconectar emocionalmente das crises, sequer levantamos os olhos dos problemas para ter a clareza das possibilidades reais de melhorias e caminhos novos a seguir. Mas eu tenho uma boa notícia para você: as crises não duram para sempre.

Isso mesmo. Em Economia, as crises econômicas são naturais e fazem parte dos ciclos de crescimento do mundo. Além disso, os chineses, por exemplo, que escrevem suas palavras com símbolos chamados ideagramas, para a palavra “crise” utilizam dois símbolos, onde um significa “perigo” e o outro significa “oportunidade”. Parece clichê, mas é verdade: em toda crise existe sim uma oportunidade.

Você deve estar pensando: mas o que exatamente o 13º salário, que vou receber esta semana, tem a ver com este papo de crise, oportunidade e perigo?

Acreditem, o seu 13º salário poderá ser usado com cautela, gerando uma oportunidade, ou com ansiedade, gerando um grande perigo. Por ser uma renda extra, mas que todos já incluem em seu orçamento de fim de ano, o 13º salário nos anima, motiva e, muitas vezes, decepciona.

Mas, tenha em mente que, planejar como usar o 13º salário é de extrema importância para melhorar sua situação financeira. Aqui estão 5 dicas para ajudá-lo nesse processo:

Avalie sua situação financeira atual: antes de tomar qualquer decisão sobre como usar o seu 13º salário, avalie sua situação financeira atual. Analise suas dívidas, despesas mensais e objetivos financeiros. Isso ajudará a identificar as áreas em que você precisa focar. Priorize o pagamento de dívidas: se você está endividado, priorize o pagamento das dívidas com juros mais altos, como cartões de crédito ou empréstimos. Destine uma parte do seu 13º salário para quitar ou reduzir essas dívidas. Isso ajudará a diminuir os encargos financeiros e melhorar sua saúde financeira. Crie um fundo de emergência: é importante ter um fundo de emergência para lidar com imprevistos financeiros. Reserve uma parte do seu 13º salário para criar ou aumentar esse fundo. Recomenda-se ter de 3 a 6 meses de despesas básicas guardadas para situações de emergência. Invista em educação financeira: considere investir parte do seu 13º salário em educação financeira. Isso pode incluir a compra de livros sobre finanças pessoais, a participação em cursos ou workshops online, ou a contratação de um consultor financeiro. A educação financeira ajudará a tomar decisões mais informadas e a melhorar sua situação financeira a longo prazo. Defina metas financeiras: use o seu 13º salário para definir metas financeiras. Isso pode incluir economizar para uma viagem, fazer um investimento ou pagar a entrada de um imóvel. Estabeleça metas claras e realistas e crie um plano de ação para alcançá-las. Divida suas metas em etapas menores e acompanhe seu progresso regularmente.

Lembre-se de que cada situação financeira é única, e é importante adaptar essas dicas de acordo com suas necessidades e objetivos pessoais. Se necessário, busque orientação de um profissional financeiro para ajudá-lo a tomar decisões adequadas ao seu caso específico. Contem comigo.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

