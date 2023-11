É importante educação financeira na infância?

Este tema divide opiniões. Por muitos anos, as famílias diziam que “criança tem que brincar” e, por isso, nunca se falava em dinheiro, ou se explicava qual o papel do dinheiro na vida de cada um. Muito menos explicações sobre as condições financeiras da família, onde os pais, muitas vezes sem poder atender aos pedidos de compra dos filhos, apenas afirmavam: “Depois eu compro!” ou “Hoje não dá. Não tenho dinheiro.” E ficava por aí, ou seja, as crianças não entendendo a dimensão real do dinheiro, como, por exemplo, de onde ele vem, como se consegue e quanto tem disponível, acabam por ficar tristes e achar até mesmo que os pais não gostam delas.

Sim. É verdade. Sabemos o quanto a desorganização financeira e endividamento são capazes de tirar nossa saúde mental, nos tornando pessoas mal-humoradas, cansadas da vida e sem perspectivas de melhoria. Imagina este efeito nas crianças que, ainda que muitos discordem, prestam atenção em tudo e sabem muito mais do que imaginamos.

Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), intitulado "Financial Education in Schools", aponta que a alfabetização financeira na infância é um pilar para a formação de adultos conscientes dos riscos financeiros. A falta de habilidades em gerir as finanças pode ter efeitos duradouros, afetando desde relações familiares até a estabilidade social, como visto na crise de 2008 e na própria pandemia.

Ensinar crianças sobre finanças desde cedo é fundamental para que elas desenvolvam habilidades financeiras saudáveis e se tornem adultos responsáveis financeiramente.

A educação financeira infantil não apenas ajuda as crianças a entenderem o valor do dinheiro, mas também desenvolve competências como planejamento, economia e tomada de decisões conscientes.

A educação financeira para crianças tem como objetivo principal ensinar sobre a importância de poupar, gastar de forma consciente e investir. Ao aprender essas habilidades desde cedo, as crianças estarão preparadas para lidar com situações financeiras no futuro. Além disso, quando as crianças têm conhecimento sobre finanças, elas se tornam menos propensas a cair em armadilhas financeiras e a se endividar.

Uma das estratégias mais comuns para introduzir a educação financeira é a mesada. A mesada é uma ótima maneira de ensinar crianças a gerenciar dinheiro e tomar decisões financeiras.

No entanto, é importante estabelecer regras claras e limites para a mesada. Aqui estão algumas dicas para implementar a mesada de forma eficaz:

1. Defina um valor adequado: Determine um valor de mesada que seja compatível com a idade e as necessidades da criança. Certifique-se de que a mesada não seja excessiva nem insuficiente.

2. Estabeleça objetivos financeiros: Incentive a criança a definir metas financeiras, como economizar para comprar um brinquedo ou um item desejado. Isso ensinará a importância do planejamento financeiro e da disciplina.

3. Ensine a poupar: Incentive a criança a separar uma parte da mesada para poupar. Explique a importância de economizar dinheiro para o futuro e como isso pode ajudar a alcançar objetivos maiores.

4. Aprenda sobre gastos responsáveis: Ensine a criança a fazer escolhas conscientes ao gastar dinheiro. Explique a diferença entre necessidades e desejos e mostre como comparar preços e pesquisar antes de fazer uma compra.

Além da mesada, existem outras estratégias que podem ser adotadas para promover a educação financeira para crianças. Separei algumas dicas pra vocês.

1. Jogo de tabuleiro financeiro: Utilize jogos de tabuleiro como o Banco Imobiliário ou Monopoly para ensinar conceitos financeiros, como investimentos, empréstimos e gastos.

2. Exemplo dos pais: Os pais têm um papel fundamental na educação financeira das crianças. Demonstre boas práticas financeiras em casa, como o planejamento de orçamento, o pagamento de contas em dia e o hábito de poupar.

3. Conte histórias: Utilize histórias, livros ou filmes que abordem temas financeiros para explicar conceitos de forma lúdica e divertida.

4. Aulas de economia doméstica: Inclua a criança nas atividades financeiras do dia a dia, como fazer compras, pagar contas e criar um orçamento. Isso ajudará a desenvolver habilidades práticas e compreensão sobre as finanças familiares.

Então é isso: a educação financeira para crianças é essencial para prepará-las para um futuro financeiramente estável.

Se você quer que seu filho tenha melhores condições financeiras, não basta que ele consiga um bom emprego ou tenha um grande negócio, precisa, de fato, saber lidar com o dinheiro e podemos começar cedo.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

