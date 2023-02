Conheça seu nível de organização financeira pelo seu comportamento no Carnaval

Se você está lendo esta coluna sobre Finanças Pessoais em plena segunda-feira de Carnaval, só existem duas possibilidades: ou você é organizado a ponto de não se abalar com os gastos deste período e busca mais informações sobre seu equilíbrio financeiro ou você já está sem grana e ainda nem chegamos na quarta-feira de cinzas.

Em qualquer um dos dois casos, agradeço seu interesse em conhecer um pouco mais sobre este mundo da Educação Financeira. Mas hoje vamos fazer de uma forma diferente. Pelo seu comportamento no Carnaval, iremos avaliar seu nível de organização financeira pessoal, combinado? Então, farei algumas perguntas e você considere 1 ponto se sua resposta for SIM e 2 pontos para resposta NÃO. Preparado? Vamos lá.

Você decidiu o que iria fazer neste Carnaval com pelo menos 6 meses de antecedência? Por planejar com antecedência, você conseguiu melhores preços em hospedagem, festas e outros? De repente, há menos de 1 mês, um grupo de amigos te chamou para viajar no Carnaval e que você ficasse tranquilo porque iriam dividir todas as despesas e ficaria super barato? Nos dias de Carnaval, você não mede esforços ou dinheiro para aproveitar as festas, as bebidas e a alimentação e passa a ter um coração de ouro pagando para seus amigos? Na quarta-feira de cinzas, você está sem energia e sem dinheiro e já tem que voltar a trabalhar? Na quarta-feira de cinzas você descansa, porque a vida não é só festa, e volta ao trabalho com foco em resultados e no seu futuro? O Carnaval para você só termina quando o dinheiro acaba?

Vida financeira em ordem ou desordem?

Pronto. Se você fez mais de 3 pontos, sua vida financeira está em desordem e precisa, com certeza, de uma Educação Financeira pessoal e familiar, antes que engorde a estatística dos inadimplentes.

Mas, se você fez até 3 pontos, parabéns. Você é bastante organizado com suas finanças e, provavelmente, é um investidor e possui reservas financeiras e, ainda assim, conseguiu curtir o Carnaval.

Como a data hoje é festiva, este game foi para nos conscientizarmos com descontração. Mas, preste atenção, os pequenos gastos podem se tornar o grande vilão das grandes dívidas. Aproveite o que ainda resta do Carnaval e siga firme no propósito do equilíbrio financeiro sempre.

Ana Alves

@anima.consult

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora