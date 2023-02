Programa Litígio Zero: como este programa pode auxiliar nas suas finanças pessoais?

O assunto hoje é para todos que possuem algum tipo de dívida tributária na Receita Federal, seja Pessoa Física ou Jurídica, como, por exemplo, pendências na “malha fina” da Declaração do Imposto de Renda, gerando processos ou que possam gerar algum tipo de litígio.

Já comentamos, aqui, sobre o grau de endividamento atual dos brasileiros, atingindo cerca de 78% das famílias brasileiras e trazendo graves consequências para a economia, afetando produção e consumo.

Além disso, em pesquisa realizada, ainda em 2022, numa parceria entre MFM Tecnologia e o Instituto Locomotiva SP, as dívidas acabam com a felicidade de 82% dos brasileiros. Perda de emprego, falta de planejamento e empréstimo para terceiros estão entre os motivos da inadimplência.

Mas, de fato, o que um Programa como este pode me ajudar a sair da situação de inadimplência? Ótimo questionamento.

Nós, brasileiros, temos a tendência de não nos conectarmos muito com as possibilidades e oportunidades de Programas de regularização de débitos e, por isso, muitas vezes achamos que não são para nós. Por isso, resolvi trazer aqui este Programa chamado Litígio Zero que, de fato, pode beneficiar milhares de pessoas e empresas.

O programa oferece um desconto de 50% sobre o total da obrigação tributária, que inclui impostos, multas e juros. A dívida pode ser paga, com desconto, em até 12 vezes. Podem ser refinanciados impostos como Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, PIS, CSLL, entre outros.

Portanto, vale muito a pena que você consulte este Programa para saber se pode se beneficiar e conseguir uma melhoria no planejamento financeiro pessoal e empresarial. A adesão ao acordo deve ser realizada digitalmente, até dia 30 de abril deste ano, acessando o e-

Cac e clicando em “Solicitar serviço via processo digital”. Escolha a área “Transação” e o serviço correspondente.

Ainda que este Programa não inclua dívidas relativas ao Simples Nacional e os Microempreendedores Individuais, e, ainda, tenha um parcelamento considerado como curto prazo para tais quitações, cabe a cada devedor analisar seu caso e conseguir liberação de juros e multas em impostos como a famosa “malha fina” do IRPF.

Importante que todos fiquem atentos pois, segundo apresentado em sua campanha, o atual presidente pretende reduzir o endividamento e aumentar o poder de compra de todos nós. Nosso papel é acompanhar, esclarecer e construir novas possibilidades de organização financeira em nossas vidas. Programas de perdão de dívidas, feirões de renegociação e tentativas de acordos sempre devem estar em nosso radar como saídas reais de nosso problema diário de dificuldades financeiras.

Planejar a sua vida financeira, por fim, traz, de fato, felicidade. Felicidade de ter a sua vida em suas mãos, felicidade de saber o que pode gastar e como fazer reservas para imprevistos. Como sempre, não disse que é fácil, mas é perfeitamente possível. Fique firme e acompanhe nossas dicas que podem te ajudar. Até a próxima segunda.

