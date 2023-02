Veja os passos para usar o cartão de crédito a seu favor

Certa de que todos que acompanham minha coluna realmente refletiram sobre sua relação de amor e ódio com seu cartão de crédito, decidi por continuar a dar dicas para que você use o cartão de crédito sem se deixar ser usado por ele.

Já sabemos que um dos grandes vilões do endividamento no cartão de crédito é quando você decide pagar o valor mínimo da fatura. Sim. Isso mesmo. Ao pagar apenas o mínimo, você, automaticamente entra no que se chama “crédito rotativo”, onde juros que podem chegar a 300% ao ano são cobrados sobre o saldo da sua dívida após o pagamento do mínimo, além de multa e juros de mora. Ou seja, é um vilão silencioso e atraente, como Angelina Jolie interpretando "Malévola", pois sabemos do seu perigo, mas estamos atraídos pelo poder do cartão de crédito. Exagerei? Pode ser que sim, mas vale o alerta.

Para ajudá-lo nesta jornada de comprometimento com o equilíbrio da sua vida financeira, preste atenção em mais algumas dicas de sobrevivência neste mar de juros altos. Hoje vou falar para todos que se encontram com faturas em atraso no cartão de crédito e com dívidas vencidas.

Siga os passos:

1. Descubra o valor real da sua dívida

Parece óbvio, mas muitas vezes nós nem sabemos quanto realmente devemos, seja porque já faz muito tempo, seja porque nem queremos pensar nesta dívida. Mas não pensar nela não faz com que desapareça, não é mesmo? Então, meus amigos, coragem. Veja suas faturas e descubra o que de fato não pagou. Importante para você se planejar e ter um horizonte de solução das pendências e, ainda, não aceitar o valor que o banco está te cobrando. E isso nos leva ao passo 2.

2. Negocie, negocie e negocie

Exatamente. Ligue para seu banco ou operadora do cartão de crédito e tenha em mente que você irá negociar com o valor que cabe no seu bolso para quitar a dívida. Seja firme. Faça contrapropostas, seja sincero sobre suas condições de pagamento e não aceite acordo que não conseguirá quitar, pois chegará o momento em que o próprio banco aceitará sua proposta, pois, nas estratégias de cobrança empresarial, é mais importante receber com descontos de juros a não receber nada, o que justifica o passo 3.

3. Recorra aos “Feirões de Negociação”

Se você não estiver satisfeito com as ofertas do banco, não aceite os termos da negociação e aguarde outra oportunidade. Agências de cobrança de dívidas costumam realizar eventos para renegociar dívidas não pagas.

As feiras online promovidas pela Serasa e SPC são exemplos. Eles permitem que você renegocie sua dívida sem sair de casa e, muitas vezes, com descontos de até 90%.

Portanto, busque estes feirões e veja as ofertas. Caso seja uma forma que você realmente possa pagar, aproveite para quitar esta dívida. Mas é essencial avaliar se realmente a proposta é favorável para você.

Posso afirmar que este é o início de um caminho de retomada das rédeas da sua vida financeira. Mas, não esqueça, não adianta negociar sua dívida no cartão e fazer novos parcelamentos, novos gastos, novos empréstimos. Seja consciente e disciplinado com seu dinheiro e você conseguirá encontrar o caminho para resistir à Malévola.

Ana Alves é economista, Consultora, Professora e Palestrante

Instagram: @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

