Se perguntar a você, neste exato momento, quais instituições financeiras veem à sua mente, certamente você lembrará de poucas, e tenho a certeza, que em grande medida, serão os chamados “Bancões”. Apenas 5 bancos e acredito que você já sabe quais são, detêm cerca de 77% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional.

> Veja todos os artigos do colunista Allisson Martins

E quais destes Bancões estão no pódio das melhores taxas de juros para cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal não consignado e financiamento de veículos?

Nenhum!

And now Joseph! (E agora José?)

O Open Banking está chegando e o nosso bolso agradece. A plataforma, que chega para transformar o sistema financeiro, avança mais um passo nesta quinta, 15/07, onde se inicia a fase de compartilhamento de informações financeiras de clientes, entre diferentes instituições autorizadas, de forma segura e rápida, segundo o Banco Central.

Ao contrário do PIX, que sua implementação e uso pela população foi espetacularmente rápido, o Open Banking possuirá uma curva de aprendizagem entre todos os participantes, mas acreditem, será altamente impactante e com efeitos benéficos duradouros.

Entraremos uma nova fase das Finanças no Brasil, a fase da competição elevada entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional, e do cliente, que passa a ter uma plataforma que lhe permite escolher, de forma eficiente e inovadora, a sua verdadeira jornada financeira.

E quais serão os benefícios para nosso bolso?

Além da maior concorrência entre as instituições, os clientes, ao compartilhar seus dados, com informações de conta corrente, empréstimos e cartão de crédito, por exemplo, será possível receber propostas mais interessantes para seu bolso, com menores taxas de juros e tarifas, prazos e garantias mais atrativas, e melhor ainda, mais adequada ao seu perfil e objetivos.

A customização dos produtos e serviços financeiros será o grande legado do Open Banking. O próprio Banco Central, por meio desta nova plataforma, chega a dizer “monte o seu próprio Banco” ao permitir o cliente a escolha de diferentes produtos e serviços financeiros, em diferentes Instituições.

Por fim, vale dizer este ecossistema financeiro que está surgindo, possibilitará o surgimento de inúmeras ferramentas que ajudarão as nossas finanças, como app’s de comparação de taxas de juros, escolhas mais eficientes em produtos e serviços financeiros, além de ferramentas inovadoras que potencializem a educação financeira da sociedade em geral.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Os cinco maiores Bancos em ativos são Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander.

** Consulta às taxas de juros de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal não consignado e financiamento de veículos, segundo Banco Central, de 21/06/2021 a 25/06/2021.