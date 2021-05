Investimentos em ações: 8 possibilidades de ganhar dinheiro

Apesar de certo alvoroço sobre o tema de investimentos, ainda existe desconhecimento das maneiras de como ganhar dinheiro com as ações. Estamos, de forma geral, em plena curva de aprendizagem, de forma que buscarei contribuir nesse sentido, apresentando oito possibilidades de ganhar dinheiro com ações.

Nos investimentos em ações, a forma mais conhecida, é através da valorização dos ativos negociados na bolsa, ou seja, compra-se a um determinado preço e espera-se que o ativo apresente trajetória de preço crescente.

Uma segunda maneira consiste nos recebimentos dos dividendos. As empresas, ao obterem resultados positivos, distribuem parte dos seus lucros, os dividendos, para os acionistas. Com a redução das taxas na renda fixa no Brasil, muitos investidores migraram para a estratégia de investir em empresas que possuem distribuição de lucros atrativa.

Os detentores das ações de companhias listadas em bolsa têm a oportunidade de remuneração através dos “Juros sobre Capital Próprio”, em que as empresas também buscam remunerar seus acionistas por meio da distribuição de resultados.

A quarta maneira é através do bônus de subscrição. Uma empresa, ao desejar emitir novas ações ao mercado, possibilita o acionista a oportunidade de comprar as ações em condições diferenciadas, normalmente com preço mais baixo que o negociado no mercado.

Assim como nos imóveis, também conseguimos receber recursos sobre o aluguel de ações.

Trata-se de interessante estratégia, principalmente para aqueles investidores que desejam ficar com as ações por um longo período.

A sexta maneira de ganhar dinheiro é por meio de sofisticadas operações no mercado de derivativos, através das operações de opções, por exemplo, através das vendas cobertas de “call”. Esse tipo de operação é mais complexa e exige muito cuidado.

A bonificação também deve estar no radar dos investidores, na medida em que as empresas, buscando recompensar seus investidores e influenciar a chegada de novos acionistas, bonificam seus acionistas por meio de novas ações.

A oitava possibilidade é através do uso das ações em garantia, que permite ao investidor alavancar suas operações em contratos futuros, minicontratos de índice e dólar.

Apesar de todas essas possibilidades, o investidor deve, sempre, procurar um profissional especializado para verificar se o seu perfil é adequado para essa classe de ativos, identificar quais dessas possibilidades são mais atrativas para seus objetivos e, evidentemente, vale lembrar, investimentos em ações estão suscetíveis a perdas de capital.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.