Ceará ultrapassa Bahia e assume 1º Lugar do Nordeste em investimentos na Bolsa de Valores

O mercado financeiro cearense avança de forma robusta, seja com empresas cearenses abrindo seu capital na Bolsa de Valores, seja em volume de recursos investidos no mercado de renda variável.

Estamos em evolução, potencializado pelo apetite dos cearenses em investimentos mais sofisticados, como ações, fundos imobiliários, ETF’s e BDR’s.

Na dinâmica de crescimento dos investimentos na Bolsa de Valores no Brasil, também estamos em transformação, sobretudo com novo perfil etário, demográfico e de renda.

No primeiro semestre de 2021, segundo a B3, foi atingida a marca de 3,2 milhões de investidores na Bolsa de Valores no País, sendo 500 mil novos investidores apenas nos primeiros seis meses de 2021. Em termos de recursos investidos no Brasil, o valor investido em renda variável alcançou R$ 545 bilhões, cifra 54,8% superior à registrada no mesmo período de 2020.

Na onda do crescimento dos valores investidos na Bolsa de Valores, o Ceará surfa com rapidez e firmeza, digno de medalha de ouro.

Dados recentemente publicados pela B3, que apresenta o perfil das pessoas físicas na Bolsa de Valores, mostram que os investidores cearenses alcançaram a marca de R$ 12,22 bilhões investidos na bolsa no último mês de julho, superando a Bahia, que possuía R$ 11,51 bilhões, até então líder em volume de recursos sob custódia na bolsa.

Em termos de participação, o Ceará agora detém 2,23% do dinheiro em custódia na Bolsa de Valores, o que representa similaridade com a participação do PIB do Estado em relação ao Brasil.

Em recursos aportados pelas pessoas físicas do Nordeste na Bolsa de Valores, os estados de Pernambuco e Maranhão vêm na sequência, com R$ 7,15 bilhões e R$ 4,97 bilhões, respectivamente.

Apesar dos números positivos no volume investido, o Ceará ainda tem de avançar no número de investidores. Atualmente, o Ceará, com 76,3 mil pessoas físicas com recursos na bolsa, figura em 3º lugar no Nordeste neste quesito. A Bahia tem 127,5 mil e Pernambuco possui 88,3 mil investidores.

O alcance do 1º lugar do Nordeste pelos cearenses em valor investido na Bolsa de Valores não é por mero acaso. Pode-se elencar uma série de razões para o alcance desse simbólico resultado, mas certamente contribuem, em grande medida, o DNA financeiro e empreendedor.

As perspectivas do mercado financeiro cearense são ainda mais animadoras. A abertura de capital na Bolsa de empresas locais, emissões subsequentes (Follow-on) e debêntures, podem acelerar o desenvolvimento do mercado de capitais e, no bojo deste processo, ser o elemento catalisador da alavancagem dos recursos investidos na bolsa.

Não existe economia forte sem um sistema financeiro robusto e eficiente. Estamos no caminho certo. E vamos em frente.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.