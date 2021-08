Ferramenta gratuita ajuda a diagnosticar sua saúde financeira

As finanças pessoais de muitos brasileiros apresentavam sintomas preocupantes antes mesmo da pandemia, sobretudo pelo elevado endividamento e dívidas ruins sob os ombros, como o cheque especial e o cartão de crédito.

No Brasil, em dados recentes do Banco Central, de cada R$ 100 em dívidas das pessoas físicas, R$ 25 são de cartão de crédito e cheque especial.

Se você está no “fundo do poço” das finanças, o primeiro passo é parar de cavar. No desafio de superar as dificuldades, ter um diagnóstico da sua saúde financeira, para assim “remediar” os problemas, é essencial.

Criado pela Federação Brasileira de Bancos, em cooperação com o Banco Central, e participação de membros do Sistema Financeiro Nacional e Universidades, o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-FSB) é ferramenta gratuita com o objetivo de realizar diagnóstico da saúde financeira dos brasileiros.

O I-FSB tem pontuação de 0 a 100, de maneira que quanto mais próximo de 100, melhor. Em outro sentido, próximo de zero é uma situação ruim. De acordo com a Febraban e o Banco Central, a média do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro é de 57 pontos, o que representa uma vida financeira equilibrada no limite, com pouca margem para erros.

Para o diagnóstico da sua saúde financeira, é necessário responder um questionário no qual, na primeira parte, é necessário responder 15 questões, de múltipla escolha, requerendo pouco menos de 5 minutos. É muito simples e rápido, mas fundamental para entender nossa saúde financeira.

Fique tranquilo quanto à privacidade, pois não há necessidade de identificação do usuário. As perguntas são eminentemente qualitativas, não adentrando em informações de valores, taxas de juros, etc.

Na segunda parte do cálculo do I-FSB, devem ser informados quais produtos e serviços financeiros são utilizados, tais como conta corrente, cartão de crédito, financiamentos, investimentos e previdência privada. Adicionalmente, informações da renda mensal e grau de instrução, também são necessárias para o diagnóstico da sua saúde financeira.

Ao final do seu diagnóstico financeiro, informação extremamente relevante para suas finanças, é possível você comparar sua saúde financeira com pesquisa realizada no Brasil, por idade, faixa de renda, região, educação e estado civil.

Sua saúde financeira pode ser diagnosticada por meio deste link: https://indice.febraban.org.br

Parabenizo a Febraban e o Banco Central pela ferramenta e as ações de educação financeira.

Entender nossa relação com o dinheiro não é algo trivial, mas com a difusão do conhecimento e disciplina, além da melhora da nossa economia, do nível de emprego e renda, seremos mais saudáveis financeiramente.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.