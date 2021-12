7 livros que podem fazer a diferença nas suas finanças em 2022

O natal se aproxima, um novo ano já reluz no horizonte, e novos projetos estão fervilhando em nossas mentes. Cuidar melhor da saúde, com alimentação saudável e atividade física; desenvolver novas habilidades e competências por meio de treinamentos e cursos acadêmicos (graduação, pós-graduação), são exemplos que este período nos proporciona.

E confessemos, caro leitor, isto é muito bom! A busca pelo desenvolvimento pessoal e profissional é a centelha que nos faz levantar todos os dias, e muitas vezes nem percebemos, mas nos acompanha na jornada da vida.

Na seara das finanças, a busca pelo conhecimento também é fator importante, especialmente para prover tranquilidade e conforto, sobretudo para os nossos familiares.

Neste sentido, venho sugerir 7 livros para o ano que se aproxima, com fundamentos de organização financeira e filosofias de investimentos, que podem fazer a diferença nas suas finanças em 2022.

1. Como Organizar Sua Vida Financeira, de Gustavo Cerbasi

A primeira sugestão de livro, do renomado autor e referência em finanças pessoais no Brasil, tem como objetivo principal organizar o orçamento doméstico, com orientações objetivas e linguagem clara. O livro também aborda assuntos de crédito, compras e investimentos.

2. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason

Livro inspirador e atemporal, publicado em 1926, traz diversos ensinamentos. A importância sobre poupar recursos financeiros, a busca contínua pelo conhecimento e determinação para alcançar os objetivos, são temas tratados na obra.

3. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki

Este é um livro clássico de finanças pessoais em todo o mundo. Esta obra deveria ser leitura obrigatória na escola. O autor, com texto simples e direto, aborda a temática do comportamento financeiro e provoca inúmeras reflexões no leitor. As mentalidades, rica e pobre, são expostas, de maneira a entender as raízes e diferenças entre o sucesso e o fracasso financeiro.

4. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker

Um dos livros mais vendidos no mundo, é dividido em duas partes, que o autor denomina de “modelo de dinheiro” e os “arquivos da riqueza”. No início, o livro aborda questões de natureza comportamental, enquanto a parte seguinte apresenta 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas.

5. Investimentos Inteligentes, de Gustavo Cerbasi

Se você acredita ser iniciante e tem dúvidas de como investir, este livro é para você. O autor apresenta um guia para explorar o mundo dos investimentos, abordando assuntos de renda fixa, ações, fundos de investimentos, previdência privada, imóveis e outras estratégias de investimentos inteligentes.

6. O Jeito Warren Buffett de Investir, de Robert G. Hagstrom

O maior investidor de todos os tempos não poderia ficar de fora desta lista. Warren Buffet é a maior referência de sucesso financeiro da atualidade, especialmente quando estamos nos

referindo sobre investimentos. O livro de Robert G. Hagstrom aborda a biografia e os métodos do oráculo dos investidores.

7. O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks

Uma das maiores autoridades de investimentos no mundo, Howard Marks, materializa sua filosofia de investimentos nesta obra, com assuntos relacionados a estruturação de carteiras de ativos, análise de riscos, investimentos e ciclos econômicos, entre outros assuntos que o investidor deve estar atento.

Evidente que você deve estar sentindo falta de algum livro. Calma. Investir é para o longo prazo, e na leitura do assunto é diferente. Obras de Benjamim Graham, Aswath Damodaran, Assaf Neto, Décio Bazim, ou mesmo dos famosos investidores Peter Lynch e Ray Dalio, também merecem nosso destaque, mas ficarão para um outro momento.

Grande abraço e desejo a todos um Feliz Natal!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.