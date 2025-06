Vina vai voltar ao Ceará? O que disse o meia e Léo Condé

O meia Vina marcou presença na Arena Castelão, neste domingo (1º), para acompanhar Ceará x Atlético-MG, pela 11ª rodada da Série A de 2025. Com a blusa do Vovô, o atleta ficou junto da torcida e participou das celebrações de aniversário do clube, que completa 111 anos de fundação. Assim, a pergunta fica no ar mais uma vez: o meio-campo vai voltar a vestir a camisa alvinegra em 2025?

Após o jogo, que teve vitória mineira por 1 a 0, o jogador foi questionado pela reportagem do Diário do Nordeste sobre a chance de negociação e também sobre a volta ao estádio para ver uma partida.

"Foi bom demais, tô aqui vendo meus amigos. É sempre muito bom ver essa torcida, essa magia que é o Castelão lotado, bom demais. Vou ao clube conhecer o Condé e os jogadores que estão lá hoje. Não vim (para o Brasil) com meus filhos porque é um bate-volta, mas eu vim com a minha esposa". Vina Meia

Com 34 anos, Vina atua no Al-Jubail, da 2ª divisão do futebol árabe. Na atual temporada, marcou oito gols em 19 partidas Com vínculo apenas até julho, encerrou contrato e agora está livre no mercado.

O que pensa Léo Condé?

Em coletiva de imprensa, o técnico Léo Condé elogiou Vina, mas reforçou que a contratação depende do departamento de futebol. Além disso, há outros nomes para a posição de meio-campo.

"Acho que é um grande jogador, que tem uma uma história bonita aqui no clube, mas sobre a questão de contratação, isso é discutido internamente. A gente vai discutir as posições que a gente tem necessidade. Na posição dele hoje, a gente tem o Mugni que está fazendo um belo campeonato, uma bela temporada, e tem outros atletas também no elenco, mas tudo isso é discutido internamente com o departamento de futebol. Qualquer contratação envolve uma série de situações, o aspecto financeiro, o mercado, então foge um pouco do contexto do treinador, mas naturalmente a gente vai opinando em qualquer contratação que o clube for fazer". Léo Condé Técnico do Ceará

Para a posição de meia armador, a comissão conta atualmente com Lucas Mugni, Rômulo, Matheus Araújo, Lourenço e Recalde. Vale ressaltar que Vina também atua como atacante.

Existe negociação?

Vina e o staff possuem interesse na transferência para o Ceará. Mesmo no exterior, o atleta sempre acompanha os jogos do Vovô, mantém contato com a torcida e nunca esconde o carinho. Na carreira, atuou entre as temporadas 2020 e 2023, registrando 168 partidas, 46 gols e 31 assistências.

Deste modo, um retorno depende mais da aprovação do departamento de futebol. Na saída anterior, motivada pela readequação financeira após um rebaixamento à Série B na época, a gestão criou uma dívida com o atleta, que segue sendo paga rigorosamente. Há o entendimento da história entre as partes, mas as contratações seguem um critério e ainda não convicção plena nesse movimento.