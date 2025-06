Ceará completa 111 anos com motivos para celebrar

O presente de aniversário desejado não veio. No que deveria ser um jogo de festa, diante de mais de 50 mil torcedores, o Ceará acabou perdendo por 1 a 0 para o Atlético-MG, na noite deste domingo (1º). Mesmo assim, observando de forma mais abrangente, o Alvinegro completa 111 anos nesta segunda-feira (2) com motivos para celebrar.

Apesar do resultado, o início de Brasileirão é muito positivo. São 15 pontos conquistados em 11 rodadas, deixando o Vovô na 10ª colocação neste começo de competição. A permanência é o grande objetivo da temporada, e 1/3 dos 45 pontos necessários já foram obtidos.

Nos dois últimos aniversários, o torcedor alvinegro via o time na Segunda Divisão e sem muitas perspectivas interessantes. Se no ano passado o sonho era de brigar pelo acesso (e, mesmo com dificuldades, conseguiu), agora a manutenção na Primeira Divisão é a grande meta. Afinal, estar na Série A traz uma realidade bem diferente em vários aspectos.

Inclusive do ponto de vista financeiro. Depois de duas temporadas sofrendo com orçamentos apertados e problemas econômicos, a situação melhorou consideravelmente em Porangabuçu - embora ainda esteja longe de uma abundância. Mas o aumento no faturamento possibilita que os compromissos estejam em dias e o endividamento controlado.

Além do bom começo de Campeonato Brasileiro, a conquista do bicampeonato cearense, de forma invicta, também foi um feito bastante celebrado pelos alvinegros neste ano. Até porque o Vovô tem mantido um ótimo desempenho contra o Fortaleza - desde 2023 sem perder nenhum Clássico-Rei para o maior rival.

Fruto de um time competitivo e guerreiro comandado pelo técnico Léo Condé, que tem aprovação do torcedor pelo trabalho realizado e pela identidade assegurada, algo que os últimos treinadores não conseguiram.

Fato é que depois de alguns anos mais difíceis, o torcedor do Ceará vê, em 2025, o time completar 111 anos com bons resultados e uma perspectiva mais positiva e animadora. O que é motivo para, de fato, comemorar.