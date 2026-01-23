Thiago Carpini faz pedido ao Fortaleza: ‘que não saia mais ninguém’

O Fortaleza encerrou a 1ª fase do Campeonato Cearense de 2026 com a melhor campanha geral, somando 10 pontos e a liderança do Grupo A. Apesar disso, as últimas semanas foram marcadas por diversas saídas do elenco (16) e apenas quatro reforços até o momento. Após a vitória por 1 a 0 contra o Horizonte, nesta quinta-feira (23), no Domingão, o técnico tricolor Thiago Carpini falou sobre o momento de reformulação e revelou um pedido para a diretoria: evitar novas baixas no plantel.

@jogadasvm FALA PROFESSOR ! Carpini soltou o verbo após a vitória do Fortaleza sobre o Horizonte! ♬ som original - jogadaoficial - jogadasvm

“A gente tem uma ideia de trabalhar com 28 ou 30 atletas, aproveitando já os meninos da base. A gente não lamenta a saída do Mancuso porque não adianta eu ficar aqui potencializando situações que não vão mudar. A gente tem que dar confiança para quem fica e vai fazer parte desse processo de Fortaleza. O Mancuso é um grande jogador, fez a sua história aqui, gostaríamos que ele ficasse, mas são situações que a gente precisa entender o momento do clube, o ônus desse descenso (à Série B), isso faz parte do processo. Eu também sou parte desse processo novo de reformulação de todo o departamento de futebol e quando eu cheguei ao Fortaleza, eu já era ciente, já sabia desses desafios, não fui pego de surpresa. A gente está enfrentando juntos da comissão técnica, dos atletas e da diretoria essa nova equipe que está sendo montada. E é dessa maneira que a gente vai passar por esses momentos e encontrar de novo um caminho O que eu quero muito, eu tenho passado isso quando eu falo na figura do clube, é que não saia mais ninguém, que a gente tenha condições de segurar todos esses atletas para que a gente tenha um Fortaleza muito forte na temporada”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

É fato que o discurso é voltado para o grupo de trabalho dos primeiros jogos do ano. Atletas como o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Deyverson, pela condição financeira elevada, são nomes que também vão sair e possuem o aval da comissão técnica. Em contrapartida, peças como o centroavante paraguaio Adam Bareiro, que atuou nas quatro partidas, já agradam ao novo treinador.

Por isso, no momento, o comandante é quase uma “vítima” do desmonte do grupo. Ao tratar o início do Estadual como uma pré-temporada, precisa experimentar o máximo do elenco possível, das variações táticas, o que é impedido quando jogadores tido como “titulares absolutos” precisam sair. O lateral-esquerdo argentino Mancuso, que também atuava pela direita, é um dos casos, por exemplo.

Assim, o Fortaleza lida com as dificuldades do plantel. As carências principais são nas laterais e no ataque, com ausências de pontas e centroavantes. Os reforços anunciados são: o zagueiro Luan Freitas, o lateral-direito Mailton e os volantes Ryan e Ronald. A estratégia inicial do novo departamento de futebol, no entanto, era reduzir a folha salarial, de R$ 12 milhões para R$ 5 milhões, para depois acelerar o processo de reformulação com a procura por mais contratações.