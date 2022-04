Sul-Americana e Libertadores: líder Ceará tem sequência fora; Fortaleza mira River para se recuperar

O futebol cearense encerrou participação nas primeiras rodadas das competições da Conmebol. Pela Sul-Americana, o Ceará venceu o Independiente-ARG e assumiu a liderança do Grupo G, enquanto o Fortaleza perdeu para o Colo-Colo-CHI e ficou na 3ª colocação do Grupo F da Libertadores.

Os cenários de classificação são opostos, restando cinco jogos em cada torneio. É fato: o regulamento é distinto, a Sula exige que o time seja o líder para avançar, e a Liberta classifica os dois primeiros ao mata-mata, com o terceiro colocado recebendo a vaga na Sul-Americana.

Ceará tem sequência fora

O Vovô está na liderança isolada, sendo o único do grupo com três pontos - La Guaira-VEN e General Caballero-PAR empataram em 1 a 1. Assim, uma vitória na próxima rodada abre margem importante em prol da classificação, podendo ser também o 1º triunfo do futebol cearense no exterior.

Isso porque o time tem pela frente dois jogos internacionais. O primeiro será frente ao rival venezuelano, que lidera o torneio nacional do país. Para além do nível, a logística de viagem também é um empecilho: Vovô estreia na Série A contra Palmeiras, em São Paulo, e depois emenda viagem.

Próximos jogos do Ceará na Sul-Americana

12.04 - La Guaira-VEN x Ceará | estádio Olímpico de La UCV, às 19h15.

26.04 - General Caballero-PAR x Ceará | local a definir, às 19h15.

Fortaleza precisa pontuar

Restando apenas dois jogos em casa, o Leão tem a missão de conseguir extrair pontos do exterior para se manter vivo na briga pelo mata-mata. O River Plate-ARG é um dos favoritos ao título e cotado para ser o líder da chavemento, então a briga deve ficar com o Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER.

O próximo desafio é frente ao time argentino, fora de casa, com a pressão de tentar pontuar. Em caso de novo revés, com os vencedores persistindo (River Plate e Colo-Colo), o cenário para a vaga às oitavas de final se torna difícil. O Fortaleza deve pontuar nas rodadas seguintes para seguir vivo.

Próximos jogos do Fortaleza na Libertadores