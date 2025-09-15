Série A tem rodada positiva para Ceará e Fortaleza; veja cenário e distância do Z-4

O futebol cearense teve uma rodada positiva na Série A de 2025 neste fim de semana. Com os resultados, Ceará e Fortaleza avançaram nos respectivos objetivos de momento e também mudaram as pontuações em referência à zona de rebaixamento, restando ainda 16 jogos até o fim do torneio.

No sábado (13), o Leão venceu o Vitória-BA por 2 a 0, na estreia do técnico argentino Martín Palermo, e subiu para os 18 pontos. Apesar de continuar na vice-lanterna da competição, o Tricolor foi o único dos últimos 10 colocados que venceu na 23ª rodada, o que permitiu diminuir a distância da saída do Z-4 de sete para cinco pontos - a combinação foi excelente na luta pela permanência.

No domingo (14), o Ceará empatou com o Vasco em 2 a 2, em São Januário/RJ, mesmo com um a menos em campo, e chegou aos 27. Logo, seguiu na 11ª colocação, mas ampliou a distância do Z-4 de quatro para cinco pontos, que é o 1º objetivo no Brasileirão. Deste modo, a pontuação é celebrada e mantém uma margem de segurança diante dos demais concorrentes diretos da zona.

Legenda: Tabela da Série A do Brasileiro após a 23ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Pontuação para permanência na Série A é de 43 pontos

No geral, os resultados também externam muito da resiliência do futebol cearense. O Fortaleza alimentou esperança com uma vitória imponente em casa, enquanto o Ceará mostrou que acredita até o fim ao marcar um gol aos 49 minutos do 2º tempo com 10 em campo - os sinais da valentia.

Na 24ª rodada, os desafios crescem. No sábado (20), às 18h30, o Vovô encara o Bahia, hoje 5º colocado, na Arena Castelão, enquanto o Leão visita o Palmeiras, atual vice-líder, no Allianz Parque, às 21h.

O panorama exige uma sequência de pontuação. As equipes mais próximas do Z-4 também possuem duelos difíceis (Vitória-BA x Fluminense, Mirassol x Juventude e Sport x Corinthians e Santos x São Paulo), o que pode indicar uma baixa pontuação nessa parte da tabela, reduzindo também a projeção de pontos.

No momento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG), um time precisa de 43 pontos (risco de queda de 6%) para seguir na 1ª divisão. A pontuação indicada é menor que a média histórica, por exemplo, que é de 45.

Resultados dos últimos 10 colocados na 23ª rodada da Série A

Grêmio (14º) 0x1 Mirassol

Fortaleza (19º) 2x0 Vitória-BA (17º)

Palmeiras 4x1 Internacional (12º)

Bragantino 1x1 Sport (20º)

Atlético-MG (13º) 1x1 Santos (16º)

Juventude (18º) 0x2 Flamengo

Vasco (15º) 2x2 Ceará (12º)

Projeção de pontos para escapar do rebaixamento (UFMG)