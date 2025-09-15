Série A tem rodada positiva para Ceará e Fortaleza; veja cenário e distância do Z-4
Os resultados da 23ª rodada ajudaram os times cearenses
O futebol cearense teve uma rodada positiva na Série A de 2025 neste fim de semana. Com os resultados, Ceará e Fortaleza avançaram nos respectivos objetivos de momento e também mudaram as pontuações em referência à zona de rebaixamento, restando ainda 16 jogos até o fim do torneio.
No sábado (13), o Leão venceu o Vitória-BA por 2 a 0, na estreia do técnico argentino Martín Palermo, e subiu para os 18 pontos. Apesar de continuar na vice-lanterna da competição, o Tricolor foi o único dos últimos 10 colocados que venceu na 23ª rodada, o que permitiu diminuir a distância da saída do Z-4 de sete para cinco pontos - a combinação foi excelente na luta pela permanência.
No domingo (14), o Ceará empatou com o Vasco em 2 a 2, em São Januário/RJ, mesmo com um a menos em campo, e chegou aos 27. Logo, seguiu na 11ª colocação, mas ampliou a distância do Z-4 de quatro para cinco pontos, que é o 1º objetivo no Brasileirão. Deste modo, a pontuação é celebrada e mantém uma margem de segurança diante dos demais concorrentes diretos da zona.
Pontuação para permanência na Série A é de 43 pontos
No geral, os resultados também externam muito da resiliência do futebol cearense. O Fortaleza alimentou esperança com uma vitória imponente em casa, enquanto o Ceará mostrou que acredita até o fim ao marcar um gol aos 49 minutos do 2º tempo com 10 em campo - os sinais da valentia.
Na 24ª rodada, os desafios crescem. No sábado (20), às 18h30, o Vovô encara o Bahia, hoje 5º colocado, na Arena Castelão, enquanto o Leão visita o Palmeiras, atual vice-líder, no Allianz Parque, às 21h.
O panorama exige uma sequência de pontuação. As equipes mais próximas do Z-4 também possuem duelos difíceis (Vitória-BA x Fluminense, Mirassol x Juventude e Sport x Corinthians e Santos x São Paulo), o que pode indicar uma baixa pontuação nessa parte da tabela, reduzindo também a projeção de pontos.
No momento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG), um time precisa de 43 pontos (risco de queda de 6%) para seguir na 1ª divisão. A pontuação indicada é menor que a média histórica, por exemplo, que é de 45.
Resultados dos últimos 10 colocados na 23ª rodada da Série A
Grêmio (14º) 0x1 Mirassol
Fortaleza (19º) 2x0 Vitória-BA (17º)
Palmeiras 4x1 Internacional (12º)
Bragantino 1x1 Sport (20º)
Atlético-MG (13º) 1x1 Santos (16º)
Juventude (18º) 0x2 Flamengo
Vasco (15º) 2x2 Ceará (12º)
Projeção de pontos para escapar do rebaixamento (UFMG)
- 43 pontos: 6% de risco de rebaixamento
- 42 pontos: 15% de risco de rebaixamento
- 41 pontos: 32% de risco de rebaixamento
- 40 pontos: 54% de risco de rebaixamento
- 39 pontos: 74% de risco de rebaixamento