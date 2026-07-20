Seleção da Copa do Mundo de 2026: veja melhores jogadores

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim. Após 104 jogos e 39 dias, o principal torneio da Fifa terminou com o título da seleção da Espanha, em uma final soberana diante da Argentina com vitória por 1 a 0, neste domingo (19). E essa história foi contada com diversos destaques individuais.

A entidade elegeu o espanhol Rodri como o Bolo de Ouro da competição, mas a Coluna vai além: definimos a Seleção da Copa. A opinião é subjetiva, mas considera grandes campanhas como a Noruega, que retornou ao Mundial após 28 anos, e a França, que terminou na 4ª colocação geral.

O Brasil foi eliminado nas oitavas, sem maior brilho, e não tem representantes. Assim, a lista final tem cinco países: Argentina, Espanha, França, Inglaterra e Noruega.

Seleção da Copa do Mundo de 2026

GOL - Unai Simón (Espanha)

LAD - Pedro Porro (Espanha)

ZAG - Pau Cubarsi (Espanha)

ZAG - Lisandro Martínez (Argentina)

LAE - Cucurella (Espanha)

VOL - Rodri (Espanha)

MEI - Belligham (Inglaterra)

MEI - Dembélé(França)

ATA - Messi (Argentina)

ATA - Mbappé (França)

ATA - Haaland (Noruega)

TEC Luis de la Fuente (Espanha)

Legenda: Com 39 anos, Lionel Messi liderou a Argentina até a final da Copa do Mundo Foto: Roberto Schmidt / AFP

O goleiro Unai Simón, da Espanha, entra para a história com a seleção menos vazada da Copa do Mundo em todos os tempos, sofrendo apenas um gol. Uma atuação sólida, ao lado de alas que participaram de forma decisiva do Mundial, como Cucurella e Pedro Porro, além do zagueiro Pau Cubarsi, que foi a revelação do torneio - com apenas 19 anos, foi um dos pilares dos campeões.

A linha defensiva é fechada pelo zagueiro argentino Lisandro Martínez, vice-campeão. Em uma equipe que sofreu tanto ao longo da competição, o defensor chamou a atenção de forma individual.

No meio-campo, Rodri é selecionado como um astro que sintetiza o jogo coletivo espanhol, com controle da posse de bola e exibições impecáveis na função, sendo escolhido pela Fifa como o Bola de Ouro. O representante inglês é Bellingham, que teve uma Copa de alto nível, com sete gols e uma assistência. Assim como o francês Dembélé, que se despediu com seis tentos e duas assistências.

Legenda: Bellingham brilhou pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo Foto: divulgação / Fifa

Na frente, o centroavante Haaland entra na lista como maior nome da Noruega, somando sete bolas na rede em apenas cinco partidas. Artilheiro do Mundial, Mbappé foi o Chuteira de Ouro, com 10 gols pela França, se tornando também o maior goleador da Copa do Mundo em todos os tempos.

Por fim, com 39 anos, Messi mostrou que segue sendo o maior de toda uma geração - atrás apenas de Pelé na história. Com um desempenho impecável, liderou a Argentina até a final, acumulando 12 participações em gols, o recordista de 2026, com oito gols e quatro assistências registradas.

Legenda: O francês Mbappé entrou para a história na artilharia da Copa do Mundo Foto: Charly Triballeau / AFP

Menções honrosas

GOL - Kobel (Suíça)

ZAG - Upamecano (França)

ZAG - Ismael Saibari (Marrocos)

VOL - Fabian Ruíz (Espanha)

MEI - Martin Ødegaard (Noruega)

MEI - Olise (França)

ATA - Julián Quiñones (México)

ATA - Harry Kane (Inglaterra)

TEC - Lionel Scaloni (Argentina)

Premiação da Fifa na Copa do Mundo de 2026

Bola de Ouro : Rodri (Espanha)

: Rodri (Espanha) Bola de Prata : Lionel Messi (Argentina)

: Lionel Messi (Argentina) Bola de Bronze : Kylian Mbappé (França)

: Kylian Mbappé (França) Revelação : Pau Cubarsi (Espanha)

: Pau Cubarsi (Espanha) Luva de Ouro : Unai Simón (Espanha)

: Unai Simón (Espanha) Chuteira de Ouro : Kylian Mbappé (França)

: Kylian Mbappé (França) Equipe Fair-Play: Espanha

Legenda: Unai Simón foi escolhido como o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2026 Foto: Franck Fife / AFP

Melhores do Power Ranking da Fifa

Kylian Mbappé (França) Bellingham (Inglaterra) Lionel Messi (Argentina) Haaland (Noruega) Dembélé (França)

Legenda: O atacante Haaland marcou os dois gols da vitória da Noruega contra o Brasil Foto: Abdulhamid Hosbas / AFP

O Power Ranking foi um novo sistema da Fifa de classificação dos jogadores baseado em dados coletados durante as partidas. A metodologia oferece avaliações objetivas e baseadas em dados sobre o desempenho dos atletas. Cada um recebeu uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa - goleiros foram avaliados quanto à posse de bola e à simples defesa de seu gol. Apesar disso, essa métrica não foi utilizado para eleger os vencedores dos prêmios individuais.