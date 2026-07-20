Seleção da Copa do Mundo de 2026: veja melhores jogadores
O torneio foi encerrada neste domingo (20), com o título da Espanha
A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim. Após 104 jogos e 39 dias, o principal torneio da Fifa terminou com o título da seleção da Espanha, em uma final soberana diante da Argentina com vitória por 1 a 0, neste domingo (19). E essa história foi contada com diversos destaques individuais.
A entidade elegeu o espanhol Rodri como o Bolo de Ouro da competição, mas a Coluna vai além: definimos a Seleção da Copa. A opinião é subjetiva, mas considera grandes campanhas como a Noruega, que retornou ao Mundial após 28 anos, e a França, que terminou na 4ª colocação geral.
O Brasil foi eliminado nas oitavas, sem maior brilho, e não tem representantes. Assim, a lista final tem cinco países: Argentina, Espanha, França, Inglaterra e Noruega.
Seleção da Copa do Mundo de 2026
- GOL - Unai Simón (Espanha)
- LAD - Pedro Porro (Espanha)
- ZAG - Pau Cubarsi (Espanha)
- ZAG - Lisandro Martínez (Argentina)
- LAE - Cucurella (Espanha)
- VOL - Rodri (Espanha)
- MEI - Belligham (Inglaterra)
- MEI - Dembélé(França)
- ATA - Messi (Argentina)
- ATA - Mbappé (França)
- ATA - Haaland (Noruega)
- TEC Luis de la Fuente (Espanha)
O goleiro Unai Simón, da Espanha, entra para a história com a seleção menos vazada da Copa do Mundo em todos os tempos, sofrendo apenas um gol. Uma atuação sólida, ao lado de alas que participaram de forma decisiva do Mundial, como Cucurella e Pedro Porro, além do zagueiro Pau Cubarsi, que foi a revelação do torneio - com apenas 19 anos, foi um dos pilares dos campeões.
A linha defensiva é fechada pelo zagueiro argentino Lisandro Martínez, vice-campeão. Em uma equipe que sofreu tanto ao longo da competição, o defensor chamou a atenção de forma individual.
No meio-campo, Rodri é selecionado como um astro que sintetiza o jogo coletivo espanhol, com controle da posse de bola e exibições impecáveis na função, sendo escolhido pela Fifa como o Bola de Ouro. O representante inglês é Bellingham, que teve uma Copa de alto nível, com sete gols e uma assistência. Assim como o francês Dembélé, que se despediu com seis tentos e duas assistências.
Na frente, o centroavante Haaland entra na lista como maior nome da Noruega, somando sete bolas na rede em apenas cinco partidas. Artilheiro do Mundial, Mbappé foi o Chuteira de Ouro, com 10 gols pela França, se tornando também o maior goleador da Copa do Mundo em todos os tempos.
Por fim, com 39 anos, Messi mostrou que segue sendo o maior de toda uma geração - atrás apenas de Pelé na história. Com um desempenho impecável, liderou a Argentina até a final, acumulando 12 participações em gols, o recordista de 2026, com oito gols e quatro assistências registradas.
Menções honrosas
- GOL - Kobel (Suíça)
- ZAG - Upamecano (França)
- ZAG - Ismael Saibari (Marrocos)
- VOL - Fabian Ruíz (Espanha)
- MEI - Martin Ødegaard (Noruega)
- MEI - Olise (França)
- ATA - Julián Quiñones (México)
- ATA - Harry Kane (Inglaterra)
- TEC - Lionel Scaloni (Argentina)
Premiação da Fifa na Copa do Mundo de 2026
- Bola de Ouro: Rodri (Espanha)
- Bola de Prata: Lionel Messi (Argentina)
- Bola de Bronze: Kylian Mbappé (França)
- Revelação: Pau Cubarsi (Espanha)
- Luva de Ouro: Unai Simón (Espanha)
- Chuteira de Ouro: Kylian Mbappé (França)
- Equipe Fair-Play: Espanha
Melhores do Power Ranking da Fifa
- Kylian Mbappé (França)
- Bellingham (Inglaterra)
- Lionel Messi (Argentina)
- Haaland (Noruega)
- Dembélé (França)
O Power Ranking foi um novo sistema da Fifa de classificação dos jogadores baseado em dados coletados durante as partidas. A metodologia oferece avaliações objetivas e baseadas em dados sobre o desempenho dos atletas. Cada um recebeu uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa - goleiros foram avaliados quanto à posse de bola e à simples defesa de seu gol. Apesar disso, essa métrica não foi utilizado para eleger os vencedores dos prêmios individuais.