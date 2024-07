Rosário Central x Internacional define chaveamento do Fortaleza na Sul-Americana; veja detalhes

O Fortaleza volta a campo pela Copa Sul-Americana de 2024 apenas em agosto, mas acompanha a definição do adversário das oitavas de final a partir desta terça-feira (16). Às 21h30, Rosario Central-ARG e Internacional se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs, no estádio Gigante Arroyito, na Argentina. A volta será na próxima terça (21), no mesmo horário, no Beira-Rio/RS.

O time argentino chegou no mata-mata através da Libertadores, enquanto os gaúchos já estavam na Sula. Atual vice-campeão, o Leão sonha com o título internacional e também com a premiação: até o momento, o clube já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) com bônus na Copa Sul-Americana. Caso avance às quartas, ganha mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 mihões).

Como chegam os adversários?

Legenda: Casa do Rosario Central, o estádio Gigante Arroyito tem capacidade para 46.955 espectadores Foto: reprodução / YouTube

O Rosario Central-ARG estreia na Copa Sul-Americana de 2024 após ficar em 3º no Grupo G da Libertadores, atrás de Atlético-MG e Penãrol-URU. A última vez que entrou em campo foi na última segunda (8), quando perdeu para o Barracas Central-ARG por 1 a 0, em casa, e foi eliminado da Copa da Argentina.

Na 1ª divisão argentina, ocupa a 15ª posição de 28 clubes, com seis pontos somados: uma vitória, três empates e uma derrota. Com desempenho ruim, a diretoria tentou viabilizar a contratação do atacante Angel Di Maria, estrela da seleção da Argentina, recém-campeã da Copa América. Segundo o Diário Olé, o staff do atleta informou oficialmente da negativa na última quinta (11) devido casos de violência na região. Deste modo, os reforços foram os atacantes argentinos Enzo Copetti e Marco Ruben.

O artilheiro da equipe é o centroavante Agustín Módica, de 21 anos, com cinco gols na temporada. A expectativa de escalação do técnico Miguel Ángel Russo tem o esquema 4-4-2 e a provável com: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Alan Rodríguez; Giaccone, Franco Ibarra, Maurício Martínez e Jaminton Campaz; Marco Rubén e Enzo Copetti.

O Internacional avançou aos playoffs da Sula após ficar em 2º no Grupo C, atrás do Belgrano-ARG. A equipe teve jogos adiados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, em tragédia que paralisou o calendário colorado. O último jogo da equipe foi sábado (13), quando perdeu para o Juventude e terminou eliminado da Copa do Brasil. Após o jogo, o treinador Eduardo Coudet entregou o cargo e, no momento, o clube negocia Roger Machado, atualmente no Juventude, para a vaga.

Na temporada, a equipe atravessa uma crise técnica, apesar do alto investimento no elenco. Na Série A, com três jogos a menos, aparece em 12º, com 19 pontos, em aproveitamento de 48%. Nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, venceu apenas uma vez.

O artilheiro é o centroavante equatoriano Enner Valencia, com oito gols. O interino Pablo Fernandez deve apresentar a equipe no esquema 5-3-2 com: Rochet; Bustos, Fernando, Vitão, Robert Renan e Rômulo; Bruno Henrique, Bruno Gomes e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia.

Rosario Central x Internacional | Ficha técnica