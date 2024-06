Fortaleza terá Internacional ou Rosario Central nas oitavas da Sul-Americana; veja chaveamentos

O caminho do mata-mata da Copa Sul-Americana foi definido até a final. Com a conclusão da rodada atrasada, o Fortaleza conheceu, enfim, os dois possíveis adversários nas oitavas de final: Internacional ou Rosario Central-ARG. Os times duelam nos playoffs em busca de classificação, com o argentino chegando via Libertadores, enquanto os gaúchos avançaram através da Sula.

Além desse embate, todo o chaveamento foi apresentado. O Leão, por exemplo, ficou do mesmo lado que Corinthians, Athletico-PR, Cerro Porteño-PAR, Bragantino e Racing-ARG. Logo, a trajetória será mais difícil que em 2023, quando passou pelo próprio Timão, América-MG e Libertad-PAR.

Do outro lado do mata-mata estão times como LDU-EQU, Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Cuiabá, Independiente Del Valle-EQU, Lanús-ARG e Always Ready-BOL. Os jogos dos playoffs ocorrem durante o mês de julho, enquanto as oitavas de final estão marcadas para iniciar durante agosto.

Legenda: Chaveamento com confrontos do mata-mata da Copa Sul-Americana de 2024 Foto: divulgação / Conmebol

Até o momento, o Fortaleza já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) com premiações na Copa Sul-Americana. Caso avance às quartas, ganha mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 mihões).

Confira chaveamento da Copa Sul-Americana de 2024 até a final

Lado A

Fortaleza x Internacional ou Rosário Central-ARG

Corinthians x RB Bragantino ou Barcelona de Guayaquil-EQU

Belgrano-ARG x Athletico-PR ou Cerro Porteño-PAR

Racing-ARG x Racing-URU ou Huachipato-CHI

Lado B

Sportivo Ameliano-PAR x Universidad de Quito-EQU ou Libertad-PAR

Cruzeiro x Boca Juniors-ARG ou Independiente Del Valle-EQU

Independiente Medellín-COL x Cuiabá ou Palestino-CHI

Lanús-ARG x Always Ready-BOL ou LDU-EQU